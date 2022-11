El Gobierno da los primeros pasos para liberalizar el sector del autobús e introducir competencia

Tras la liberalización del sector ferroviario, la competencia podría llegar antes de lo esperado a las rutas de larga distancia de autobús. El Gobierno ha anunciado hoy que ha iniciado los trámites para lanzar una consulta pública y conocer los intereses de las empresas de transporte en autobús con el fin de estudiar una liberalización en el sector y dar entrada a la competencia en algunas líneas nacionales de autobús, según ha anunciado la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera.

Transportes recoge así el guante lanzado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en su “Estudio sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús” lanzado el pasado mes de julio, aboga por una liberalización total de todos aquellos servicios para distancias de más de 100 kilómetros, sugerencia que ha vuelto a realizar hoy su presidenta, Cani Fernández, en la jornada que Competencia ha organizado sobre el sector y en la que Pardo de Vera ha realizado este importante anuncio.

La número dos de Transportes ha adelantado que el Ejecutivo ya tiene previsto lanzar una consulta dirigida a los interesados en participar en esa hipotética liberalización para conocer sus inquietudes y poder crear un nuevo modelo de explotación. El objetivo, según ha recalcado Pardo de Vera, es mejorar el transporte de los ciudadanos por el país, aunque ha concretado que habrá que analizar cada paso para tener una foto final sobre el mejor modelo a optar en cada circunstancia.

Una vez que Transportes abra el formulario, las empresas interesadas en formar parte de esta liberalización y poder operar rutas de autobús en concurrencia competitiva con otras empresas podrán mandar sus opiniones durante un mes, garantizando siempre la confidencialidad.

Menos precios y más conectividad

La competencia no está, de momento, en los planes inmediatos del Ejecutivo. En este momento, el Gobierno trabaja en el diseño de un nuevo mapa concesional que, según asegura, garantizará el mantenimiento de todos los servicios a través de la actualización del sistema concesional entregando algunas líneas a las comunidades autónomas para que se hagan cargo de ellas. Patronales del sector como Anetra, sin embargo, defienden en línea con Competencia que la liberalización permitiría a las pequeñas y medianas empresa poder ofrecer sus servicios en entornos donde ahora no hay suficientes frecuencias y que, donde la administración entienda que el mercado no ha cubierto la demanda, que intervenga y lo financie.

Competencia asegura en su estudio sobre la cuestión que, en los últimos años, países como Alemania, Italia, Francia o Portugal han liberalizado sus servicios interurbanos de transporte en autobús de media y larga. Y los resultados, añade, han sido positivos para los viajeros: menores precios, un aumento de la conectividad y de las frecuencias y una mejor calidad del servicio. Asimismo, la CNMC asegura que frente a la rigidez del sistema concesional, en un sistema liberalizado “las empresas pueden adaptar sus servicios a la demanda con mayor rapidez, crear nuevas rutas o ajustar las existentes”.