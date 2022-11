El campo, en pie de guerra con Bruselas «por vetar su voz»

La representación de la Comisión Europea en España, dirigida por María Ángeles Benítez Salas, no ha invitado a las organizaciones agrarias a integrarse en el programa de la jornada sobre agricultura sostenible, que tendrá lugar el próximo miércoles en Madrid. Asaja, Coag y UPA dirigieron una carta a la citada euro-funcionaria el pasado lunes día 14, en la que se dice que «por la presente queremos trasladarte nuestra desagradable sorpresa por la convocatoria de la Representación de la Comisión Europea en España del evento ‘Nueva Política Agrícola Común europea: retos y oportunidades para impulsar una agricultura sostenible en España’ para el próximo día 23 de noviembre. En la invitación que se ha enviado, se afirma que en este evento se contará con representantes de las organizaciones de agricultores, algo que no se ajusta a la verdad porque no se nos ha invitado a integrarnos en el programa. Para nosotros es algo inaceptable ya que se propone hablar de agricultura y PAC y a la vez se veta la voz de los agricultores».

En la carta, que está firmada por los máximos responsables de las tres organizaciones citadas anteriormente se indica que «lamentablemente, esta actuación nos preocupa a mayores viendo la deriva que la Comisión Europea sigue en los últimos años, reduciendo el papel de participación de los agricultores». Además, fuentes de consejerías de Agricultura consultadas por LA RAZÓN, como Andalucía y Castilla y León, las dos más importantes por el volumen de ayudas de la PAC, han confirmado que tampoco han sido invitadas a participar en este acto de forma activa, lo que ha provocado un gran malestar.

Efectivamente, si se consulta el programa oficial del citado acto se comprueba que, por mucho que digan desde la Representación en España de la Comisión Europea, no figuran como ponentes representantes de las organizaciones agrarias como tal, ni tampoco altos cargos de las consejerías de Agricultura de las dos regiones citadas anteriormente. Precisamente, y debido a esta actitud de Benítez y su equipo, Asaja ha convocado para este miércoles en Madrid una concentración de protesta de agricultores y ganaderos ante la sede de la Representación de la Comisión Europea en España, coincidiendo con el desarrollo del acto, en el que tiene previsto intervenir por vía telemática el comisario de Agricultura. Esta protesta también tiene como destinatario al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a su Plan Estratégico de la PAC, que está cosechando numerosas críticas. Una de las más frecuentes es que una parte de las medidas incluidas en los eco-regímenes son de muy difícil aplicación, incluso son auténticos «disparates».