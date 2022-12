Uno de cada tres españoles gastará menos dinero en regalos esta Navidad

Queda menos de un mes para que de comienzo la Navidad, una de las épocas más mágicas del año para miles de ciudadanos. Esta festividad es inconcebible para muchos españoles sin las luces que alumbran las calles de las ciudades, el mercadillo navideño en la Plaza Mayor de la capital, los villancicos que suenan en cualquier parte, ir a visitar a Papá Noel con los más pequeños o incluso ir a un centro comercial a comprar los regalos a aquellos seres queridos.

No obstante, las compras navideñas se verán afectadas este año dado que la vida cada vez es más cara, haciendo que los consumidores tengan que apretarse el cinturón. Por tanto, un 35% de la población destinará menos dinero a regalos este año con respecto al año anterior, tal y como muestra el estudio “Christmas experiences 2022″, elaborado por Groupon, un marketplace para comprar servicios y experiencias. En este sentido, la mitad de ellos apunta a la inflación como motivo de esta disminución, mientras que el otro 50% lo achaca a una cuestión de ahorro para cumplir otros objetivos durante el año, ya que consideran esta festividad consumista, por lo que no creen que es necesario regalar en “grandes cantidades” en Navidad.

Cuatro de cada diez españoles (45%) destinarán entre 100 y 300 euros a regalos de Navidad. En el caso de Cataluña, esta es la comunidad donde hay un mayor presupuesto, ya que el 12% de los encuestados asegura que destinará más de 600 euros a la misma causa; mientras que la autonomía con el presupuesto más ajustado es el País Vasco, ya que el 28% afirma que invertirá menos de 100 euros.

Experiencias y ropa: los regalos más esperados

El confinamiento y las restricciones de movilidad vividas durante la pandemia han puesto de manifiesto la importancia de vivir experiencias, sobre todo, siendo las primeras Navidades sin restricciones desde 2020. Por tanto, el 34% de los encuestados prefieren recibir este tipo de regalos frente al 18%, que escoge los objetos como opción favorita. En cambio, casi la mitad de los encuestados valora ambas partes por igual. Es por ello que los viajes o experiencias (45%) y las prendas de ropa (34%) son los regalos que más desean recibir los españoles en estas fechas.

Pese a la gran cantidad de personas que prefieren recibir experiencias o viajes, tan solo un 27% los regalará este año, por lo que el otro 28% de los españoles se quedarán sin la escapada soñada. En cambio, el 60% de los encuestados admiten que la ropa será uno de los regalos que comprará a sus seres queridos.

No obstante, esta decisión no es uniforme en todo el país, sino que la mitad de los residentes de Baleares han elegido las tarjetas regalo como el obsequio más esperado; mientras que en Asturias, el 35% de los encuestados han apuntado que su mayor deseo estas navidades es el dinero en efectivo.

Volver a regalar lo que no nos gusta

Los Reyes Magos y Papá Noel no pueden acertar siempre, por eso, no es de extrañar que estas navidades alguna persona reciba un regalo que no le guste o que no fuese el esperado. Ante esta situación, el 7,26% de los encuestados utilizarán estos obsequios para regalarlos a otros seres queridos en futuras ocasiones. De estas personas que volverán a regalar ese artículo no deseado, el 4,8% admite hacerlo siempre, frente al 2,46%, que indica que lo hará dado que el coste de vida se ha incrementado. Los reyes de esta práctica serán los cántabros, ya que una de cada siete personas admite re-regalar.

Un 33% de los encuestados considera que los familiares son los que hacen los peores y más extraños regalos, aunque en Aragón, la culpa suele recaer en compañeros de trabajo, o al menos así lo considera el 36% de los encuestados de la comunidad.

Hábitos de consumo: Black Friday y e-commerce

Aunque la Navidad no empieza hasta el 25 de diciembre, las compras suelen comenzar mucho antes, como en el conocido “Black Friday”. Así, los consumidores pueden aprovechar los múltiples descuentos en los diferentes comercios para adquirir sus regalos navideños, por lo que el 53% de los entrevistados ha escogido este momento como su opción favorita.

El e-commerce o comercio electrónico también ha ido cogiendo impulso, siendo uno de los modelos que más triunfa. En este sentido, el 36% de los encuestados afirma que utilizará tanto la tienda física como la online indistintamente, mientras que un 35% comprará solo por Internet y el 29% restante apostará por las compras presenciales.

Los comercios locales seguirán siendo los más perjudicados, ya que una de cada cuatro personas señala que hará sus compras en grandes superficies, debido a una falta de oferta y variedad de productos en el pequeño comercio, así como los precios más elevados. Este último factor es elegido por la mitad de los encuestados como determinante para adquirir un artículo en ves de otro debido a la política de devolución, los gastos de envío o los valores de marca.

“Desde Groupon, apostamos por apoyar a negocios locales. Gracias a ellos, la estructura social y económica de un barrio o ciudad se mantiene activa y sigue creciendo. Por ello, consumir en este tipo de negocios ayuda a la economía y vida de cada barrio. Puede, incluso, atraer y mejorar el turismo de la ciudad”, comenta el jefe de ventas de Groupon, Javier Sánchez Ballesteros.