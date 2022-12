12 trucos que debes aplicar antes de que acabe el año para pagar menos impuestos en la próxima declaración de la Renta

La cuenta atrás para reducir su factura fiscal del próximo año ha comenzado. Aunque todavía quedan muchos meses hasta que llegue el momento de hacer la declaración de la Renta de 2022, apenas faltan tres semanas para que acabe el actual ejercicio fiscal. La declaración de la Renta del próximo año se hace en base al ejercicio que está a punto de terminar, por lo que solo tiene hasta el 31 de diciembre de 2022 para aplicar las siguientes 12 recomendaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y reducir al máximo la cantidad de impuestos a pagar.

1. Ahorrar en planes de pensiones

Este tipo de aportaciones puede ser interesante para quien obtiene rentas que provienen del trabajo, pero también de actividades profesionales o empresariales y de alquileres de inmuebles (siempre que además tengan rentas de los dos tipos anteriores) por las que tributan en el IRPF.

La OCU advierte que la cantidad máxima que se podrá descontar de la base imponible en la próxima declaración de la Renta es la menor de las siguientes:

–1.500 euros, aunque los planes de empresa pueden recibir hasta 8.500 euros de aportaciones empresariales (entre ambas fuentes, las aportaciones no pueden sumar más de 10.000 euros). Si se supera el límite, no sólo no se podrá deducir por el exceso, sino que el contribuyente se arriesga a ser sancionado si no solicita la recuperación del exceso antes del 30/06/2023.

–El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.

2. Esperar a cumplir 65 años para vender su casa

Las ganancias por la transmisión de la vivienda habitual (en la que se reside durante tres años continuados) cuando se tienen 65 años o más, están exentas de tributación del IRPF. Por ello, la OCU recomienda esperar a cumplir esa edad para aprovechar la exención.

3. Aprovechar las deducciones autonómicas

Las deducciones autonómicas permiten desgravar gastos como la guardería de los hijos, gastos educativos, abono transporte público, ayuda doméstica, la instalación de dispositivos de ahorro de agua o energía, el alquiler, entre otros. Es muy importante asegurarse antes de nada de las deducciones fiscales a las que tiene derecho, que varían en función de cada comunidad autónoma, y ponerlas en práctica.

4. Hacer donativos

Los donativos a ONG, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro deducen un 80% sobre los primeros 150 euros, y un 35% sobre lo que exceda de esa cantidad (ese porcentaje sube al 40% si es el tercer año que se dona a la misma entidad y cada donación ha sido igual o superior a la del anterior).

5. Comunicar cualquier cambio en la familia

Informe a su empleador de cualquier cambio en la situación familiar: si nace un hijo, si se divorcia, si hay una discapacidad... La cantidad de retención a cuenta del IRPF depende entre otras cosas de las circunstancias familiares y así conseguirá que sea lo más ajustada posible.

6. Cambiar salario en metálico por salario en especie exento

Obtener parte de su retribución como salario en especie es una buena manera de ahorrar impuestos: algunas retribuciones como los seguros sanitarios para el trabajador, su cónyuge y sus hijos; los vales de comida, los cheques de transporte y guardería... están exentas de pagar IRPF.

7. Revisar los gastos del trabajo

Si paga cuotas sindicales, cuotas al colegio profesional o si ha tenido un pleito laboral y ha pagado honorarios al abogado y procurador, esos gastos se deducen de los ingresos del trabajo, con lo que paga menos por ellos.

8. Aprovechar las deducciones de vivienda

Para la OCU, la amortización de la hipoteca es otra forma recurrente de rebajar la factura fiscal. Quienes compraron su vivienda habitual de forma financiada antes del 1 de enero de 2013 podrán aplicar una deducción del 15% sobre lo que hayan pagado en 2022 por el préstamo, hasta un máximo de 9.040 euros anuales por declaración. Por tanto, lo que fiscalmente interesa es amortizar anticipadamente una cantidad que llegue hasta ese límite para así aprovechar íntegramente la deducción. Las comisiones por cancelación anticipada que cobran algunas entidades también son deducibles dentro de los 9.040 euros.

La OCU recuerda también que las nuevas deducciones del IRPF por obras de mejora de eficiencia energética de la vivienda permiten deducir un 20%, 40% o 60% sobre una base máxima de 5.000 o 7.500 euros dependiendo del tipo de obra. Recuerde que para poder deducir en la próxima declaración debe tener un certificado de eficiencia energética previo a las obras y otro posterior con fecha máxima del 31 de diciembre de 2022.

9. Bonificaciones del IBI

El IBI tiene alguna bonificación que se ha de solicitar en el ayuntamiento antes de que finalice el año, por ejemplo, en Madrid existen bonificaciones para familias numerosas que pueden llegar hasta el 90%.

10. Si es arrendador, repase los gastos deducibles

Para los propietarios de inmuebles alquilados, la OCU aconseja repasar los gastos deducibles, y si al final del año se observa que el rendimiento es positivo, adelantar a diciembre los gastos deducibles para rebajarlo.

11. Reducciones y deducciones por discapacidad

Si se tienen problemas de salud graves o crónicos o los tienen descendientes o ascendientes a cargo, conviene pedir el certificado de discapacidad antes de fin de año porque si se concede un grado de discapacidad del 33% o más, se podrán aplicar los mínimos, reducciones y deducciones estatales y regionales por discapacidad.

12. Compensar pérdidas y ganancias

Si durante 2022 se han obtenido ganancias y a su vez, se acumulan pérdidas en otras inversiones, podría materializar dichas pérdidas para compensarlas con las ganancias. Eso sí, se ha de tener en cuenta que:

• Hacienda no permite la compensación de pérdidas generadas por donaciones. Por ello, para poder compensar esas pérdidas, la OCU aconseja vender el bien y donar el dinero obtenido.

• Si el contribuyente quiere mantener una inversión, pero desea sacar a la luz fiscal sus pérdidas, la OCU advierte que no se debe cometer el error de vender y recomprar (como norma general, antes de dos meses), ya que la normativa impide aprovechar las pérdidas de recompras de “valores homogéneos”.

• Atención, la próxima declaración será la última en la que podrá compensar el saldo de pérdidas pendientes de 2018. Antes de fin de año puede vender inversiones con una ganancia equivalente para aprovecharlo.

• Si se tiene intención de realizar una venta o donación con ganancias que superen los 200.000 euros, ante la posible subida del impuesto el año que viene, es conviene estudiar si merece la pena realizar la transmisión antes de que acabe el año.