El IBEX 35 lidera la sesión en un entorno volátil

Hoy tenemos variedad de comportamientos en los parqués europeos, con el IBEX35 como punta de lanza ganando casi un 1% para rozar los 8.200 puntos.

Este incremento se sustenta por la jornada en verde del sector bancario, con sus 5 grandes entidades por encima del 2%.

IAG, Aena y Fluidra ponen la nota negativa cayendo algo más de 2 puntos.

El buen tono con el que arrancó ayer la semana el DAX tras los positivos datos de confianza empresarial en Alemania conocidos con la encuesta IFO ha sido borrado por completo hoy.

Los inversores siguen teniendo muy presentes los temores a una ralentización de la economía en 2023. La comparecencia de Christine Lagarde la semana pasada fue en esa línea y, por si no hubiera calado lo suficiente, ayer tuvimos las palabras del vicepresidente Luis de Guindos recordando que mantienen firme su principal cometido de reducir la disparada inflación situada 4 veces por encima del objetivo buscado. No contemplan un freno en la hoja de ruta hasta que la inflación no remita, y encontramos mensajes aún más claros como los de Andrew Bailey y Jerome Powell asumiendo en su discurso el escenario de recesión para los próximos meses.

El yen japonés vive una jornada de apreciación frente a sus pares tras el inesperado movimiento del Banco de Japón, el cual ha mantenido los tipos de interés (situados en el -0,1%), pero ha flexibilizando el tope de la rentabilidad del bono a 10 años (capada hasta ahora en el 0,25%).

De esa forma, queda abierta la puerta a que el rendimiento de dicho activo alcance el 0,5%, encareciendo así el acceso a crédito en Japón y fortaleciendo al yen, el cual gana hoy más de 3,5% frente a dólar y euro. El Nikkei 225 cae un 3% tras conocer este anuncio. El IPC en Japón se sitúa en el 3,6%, su nivel más alto en 40 años.

La onza de oro se revaloriza por encima del 1,5% en el día de hoy para alcanzar de nuevo los 1.800$. Por su parte, la plata vive una excelente jornada con casi un 5% de ascenso hasta alcanzar el máximo de los últimos 8 meses en los 24$ la onza.

El Bitcoin sube hoy más de un 2,5% recuperando así la referencia de 16.800 dólares en la que ha estado fluctuando desde mediados de mes.

Adrián Hostaled Lacasta, analista de XTB