El IPC se modera en diciembre al 5,8%, pero la inflación subyacente se dispara al 6,9%

El IPC (Índice de Precios de Consumo) moderó su tasa mensual en diciembre, al situarse en el 5,8%, frente al 6,8% del mes anterior. No obstante, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos no elaborados, se ha disparado hasta el 6,9%, frente al 6,3% de noviembre. De esta forma, el IPC subyacente supera a la tasa general por primera vez en esta crisis inflacionista, según las cifras adelantadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta evolución es debida a que los precios de la electricidad suben menos que en diciembre de 2021 y a que los carburantes registran un descenso mayor que el del año pasado. Por su parte, destacan, aunque en sentido contrario, el vestido y calzado, cuyos precios disminuyen, pero menos que en diciembre de 2021, y el aumento de los precios del tabaco y los alimentos elaborados. De confirmarse el 5,8% del IPC general en diciembre sería su cifra más baja desde noviembre de 2021, cuando se situó en el 5,5%.

No obstante, los precios de diciembre han subido respecto a los de noviembre, ya que “los precios de consumo registran en diciembre una tasa del 0,3% respecto al mes de noviembre, según el indicador adelantado del IPC”, señala el INE en una nota de prensa. Los datos difundidos este viernes son un avance de los datos definitivos del IPC, que se publicarán el próximo día 13 de enero.

El dato de diciembre es cinco puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando la inflación escaló hasta el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984. Así, con la moderación registrada en diciembre, la inflación suma cinco meses consecutivos de descensos en su tasa interanual después de que en agosto bajara tres décimas, hasta el 10,5%; en septiembre disminuyera 1,6 puntos, hasta el 8,9%, en octubre se redujera 1,6 puntos, hasta el 7,3% y en noviembre recortara medio punto su tasa interanual, hasta el 6,8%. Por el contrario, la inflación subyacente lleva 19 meses al alza -desde abril de 2021, cuando la tasa era del 0%-, con un único mes en el que se moderó levemente (dos décimas), en septiembre de este año.

El dato de IPC interanual de diciembre se utiliza en algunos convenios como referencia para las revisiones salariales. Aquellos convenios que contengan una cláusula de salvaguarda para compensar la subida inicial del año con el IPC interanual de diciembre tendrán que tomar como referencia el porcentaje que el INE acabe confirmando el 13 de enero, eso sí, una vez que el INE publique el dato definitivo.