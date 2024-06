En 2023, cerca de 5.000 ofertas de empleo en IA quedaron sin cubrirse por falta de profesionales

En el año 2023 cerca de 5.000 ofertas de trabajo en Data e Inteligencia Artificial quedaron sin cubrirse por la falta de profesionales con las habilidades necesarias. Para este 2024 se estima que este gap se reduzca en un casi 3%. Una tendencia que se espera que sea constante hasta 2030, según el estado de la tecnología actual. Pero para poder cerrar el gap este año, habría que pasar de un crecimiento del 5,5% del número de profesionales de Data e IA previsto en 2024, a un 8,6%, según recoge el informe "Futuro del talento en Inteligencia Artificial y Data en España. Observatorio dinámico de talento tecnológica 2024" elaborado por IndesIA en colaboración con Talent Hackers.

Indesia, la asociación dedicada al impulso de la economía del dato y el uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria española, destacó durante la presentación del informe, que el mercado de Talento de Data e Inteligencia Artificial en España representa casi un 19% del total de profesionales IT de nuestro país. Y 2,4 de cada 10 ofertas de empleo que se publican en España corresponden a alguno de estos dos grandes clústers. En este contexto se observa que casi la mitad de las ofertas de empleo de IA corren el riesgo de no poderse cubrir por la falta de talento, ocupando el primer puesto por delante de ciberseguridad, cloud o infraestructuras. Data ocupa la sexta posición (con un gap del 15%), por delante de clusters como desarrollo de software, según Indesia.

El déficit de talento especializado se da en todos y cada uno los roles de estas dos áreas transversales, Data e Inteligencia Artificial, siendo más apremiante el que se da en los roles de Data Architect y Data Engineer, o en los roles expertos en la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial, como puede ser NLP o Computer Vision.

En 2023, cerca de esas 5.000 ofertas de empleo de Data e Inteligencia Artificial no pudieron cubrirse por la falta de talento. Esto supone que, por un lado, un 15% de las ofertas de Data no pudieron cubrirse por la falta de talento tecnológico. Más preocupante es que el 50% de las ofertas de Inteligencia Artificial no lograron encontrar a los profesionales con las habilidades necesarias. Dado el estado actual de la tecnología y la capacidad actual de generación de talento, que es aproximadamente de 6.000 profesionales nuevos cada año, se espera que no pueda cerrarse hasta 2030, siendo los roles de Inteligencia Artificial, Data Architect y Data Engineer, los que más gap presentan. "Si no aceleramos nuestra capacidad para generar talento, en 2025, deberíamos crecer un 34,6% en el número de profesionales, un reto aún más difícil de alcanzar si no le ponemos remedio desde ya", advirtieron desde Indesia.

Entre las conclusiones del informe elaborado por IndesIA en colaboración con Talent Hackers se advierte que, de no cerrarse el gap de talento de Data e Inteligencia Artificial, es decir si la identificación y atracción de nuevo talento resulta insuficiente, habría que considerar la transformación de plantillas.