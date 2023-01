Así es como puede calentar su casa sin gastar mucho dinero en siete sencillos trucos

A pesar de que el invierno ha tenido temperaturas más suaves de lo esperado en nuestro país, enero es considerado uno de los meses más fríos del año y en apenas unos días se espera la llegada de aire polar, trayendo consigo un importante cambio de tiempo en forma de frío y nevadas.

Por tanto, ante esta situación, no es de extrañar que los ciudadanos hagan todo lo que esté en su mano por calentar su hogar durante estas fechas. No obstante, las casas antiguas lo tienen más difícil que las viviendas nuevas, ya que debido a su construcción y un sistema de aislamiento más deficiente, sus propietarios tienen que hacer mayores esfuerzos económicos para no pasar frío en invierno. Ante esta problemática, desde el portal inmobiliario de Fotocasa ofrecen una serie de trucos o consejos para calentar estas casas antiguas sin gastar demasiado en calefacción.