Un total de 271.376 millones de pesetas no han sido cambiados aún a euros, según los últimos datos publicados por el Banco de España hoy. A finales del pasado mes de abril, aún quedaban por convertirse monedas por un importe de 132.942 millones de pesetas (799 millones de euros) y 138.434 millones de pesetas en billetes (832 millones de euros). En los últimos años, el cambio de billetes y monedas nominadas en pesetas se ha venido realizando con cuentagotas. Desde 2012, se han

cambiado pesetas por un valor equivalente a 10 millones de euros y billetes por un importe de 49 millones de euros. Concretamente, desde finales de 2016 no se han cambiado monedas de pesetas. Los 799 millones de euros en equivalencia que restan por cambiarse permanecen inalterados desde 2016. Se trata de monedas que en su práctica totalidad están manos de coleccionistas y turistas extranjeros, que en su día se quedaron con algunas y que no encuentran atractivo para ir al Banco de España a convertirlas. En el caso de los billetes, desde 2012 el montante total no cambiado a euros ha pasado de 881 a 832 millones de euros. El ritmo de cambio anual se limita a poco más de 1.700 millones de pesetas.