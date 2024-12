El 80% de los agricultores afectados por la DANA no recibirán ayudas por parte del Gobierno

Centenares de agricultores no se verán beneficiados de la ayuda extraordinaria “para compensar la pérdida de renta por no cumplir un mero trámite burocrático” tras la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE). Así lo ha denunciado la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) en un comunicado.

Las ayudas, dispuestas en los Reales Decreto-ley 7/2024 y 9/2024, excluyen a aquellos que “no estaban inscritos a fecha 28 de octubre en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA) o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). De esta manera, las subvenciones del Gobierno no contemplan a los productores a tiempo parcial y a los jubilados no autónomos, que representan un 80% del sector agrario valenciano.

AVA defiende que el Gobierno inicialmente “había indicado que tendrían acceso a las ayudas los agricultores afectados que estuvieran en los sistemas de información o bases de datos del Ministerio de Agricultura”. Dichas ayudas consistían en pagos directos y mínimos de 5.000 euros a los autónomos damnificados. A partir de este nuevo requisito burocrático, se excluirá a aquellos productores o viveros que no se inscribieron en este registro en concreto.

La asociación expone el ejemplo de Víctor Manuel Alabau, que sufrió daños en campos, viveros, vehículos, tractores y viviendas en los términos de Turís, Torrent y Paiporta durante la DANA: “Pese a que mi actividad agraria es legal, tributo en Hacienda o la Administración realiza las oportunas inspecciones, ahora para el tema de las ayudas no puedo entrar por un papel que no tenía antes de la DANA y que ahora he cumplimentado”, afirma el agricultor.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha criticado el cambio de decisión por parte del Ejecutivo: “Al principio el Gobierno anunciaba ayudas para todos los afectados, pero al final ha afinado el lápiz y ya no está siendo así”, afirmaba el dirigente. “La promesa se la lleva el viento con la nueva letra pequeña, de manera que un buen número de agricultores pasarán la mano por la pared, aunque sí pagan impuestos y votan a políticos. Por tanto, es bueno que tomen nota y sepan quiénes les ningunean y perjudican a conciencia”, ha añadido muy crítico Aguado.

Por otro lado, el presidente ha manifestado la necesidad de “retirar trabas burocráticas para facilitar las ayudas necesarias a todos los agricultores y ganaderos damnificados por la DANA”. Así, el objetivo es recuperar con la mayor brevedad posible la vuelta a la normalidad después del temporal que arrasó el pasado 29 de octubre el sur y este de España. A su vez, Aguado ha afirmado que “urge la construcción de infraestructuras hidráulicas basadas en el consenso y criterios técnicos de los expertos en la materia, tanto para minimizar el impacto de futuras riadas como para almacenar más agua ante futuras sequías”.