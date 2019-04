Ábalos plantea implantar peajes en las autopistas para sufragar la pensiones

Los años pasan, las autopistas se deterioran, el déficit de la Seguridad Social engorda y nadie da con la fórmula para solucionar ambos problemas. Aunque puede que, según José Luis Ábalos, haya una que pueda satisfacer ambas necesidades. El ministro de Fomento planteó ayer al resto de partidos sacar el gasto del mantenimiento de las autovías de los Presupuestos, lo que abocaría al cobro de peajes para su conservación. Su planteamiento no es nuevo. Ábalos lleva meses advirtiendo de que España debe replantearse cómo sostener su basta red viaria de alta capacidad de más de 18.300 kilómetros dado que los impuestos no dan más de sí. Lo que no había planteado hasta ahora era que, en el debate que quiere mantener con el resto de partidos para discutir el modelo, se incluya destinar parte de los ingresos generados por esos peajes a pensiones, sanidad o educación. La red, ha dicho el ministro, tiene un coste de mantenimiento “muy alto” que no puede ser soportado por los Presupuestos. “Hay que acordar cómo lo queremos o podemos sostener sobre el principio de equidad territorial”, dijo el ministro en un acto organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos.

Ábalos advirtió de que si ya resulta difícil mantener las vías en el contexto actual, más lo será si llegan “los predicadores que dicen que hay que bajar los impuestos”. “Si ingresamos menos, tendremos que gastar menos, no en todo pero sí en algunos casos, y siempre hay algún pagano”, dijo. El ministro aseguró que aunque las infraestructuras son importantes, “también lo son las pensiones, la educación y la sanidad”. Y que si se apuesta por conservar las carreteras con fondos públicos, “habrá que elevar la presión fiscal”.

Los peajes han sido motivo de fuerte debate en los últimos meses. El PSOE, como insistió ayer Ábalos, es partidario de abrir un debate sobre cómo conservar la red, si a través de impuestos o mediante la generalización de peajes. Aunque nieguen públicamente que sea su tesis, los socialistas se han alineado con las tesis del sector de las concesionarias, que abogan por implantar peajes blandos que sirvan para cubrir los costes de mantenimiento de la red una vez que los de construcción ya están cubiertos. Con ello, se podrían liberar fondos públicos que destinar a otras necesidades como la sanidad, la educación o las pensiones.