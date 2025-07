Sam Altman, sobre su propio futuro como CEO de OpenAI: "Probablemente no falta mucho para que una IA pueda hacer mi trabajo"

Cada vez que Sam Altman, CEO de OpenAI, realiza alguna declaración acerca de la Inteligencia Artificial (IA) nos deja alguna "perla" que vale la pena que conozcas. Una buena prueba de ello es que, hace un mes, aseguró que el momento clave de la IA será aquel en el que los robots humanoides hagan su aparición en la vida rutinaria y hace unas semanas afirmó que los smartphones ya están obsoletos y que "vamos a necesitar nuevos dispositivos".

Pues bien, hace apenas unos días, el director ejecutivo de OpenAI vaticinó que no falta mucho para que una IA pueda hacer su trabajo como CEO de la compañía responsable de ChatGPT.

Recientemente, el cofundador de OpenAI Sam Altman participó en el vídeo podcast de Theo Von, una entrevista de hora y media de duración en la que Altman contestó diferentes preguntas relacionadas con la IA.

Sin lugar a dudas, la más llamativa de todas ellas es la que tiene que ver con su propio futuro como CEO de OpenAI, ya que cuando Von le preguntó si ese puesto podría ser ocupado por una IA, Altman respondió que eso podría ser posible muy pronto:

Pero eso no fue todo, ya que, a continuación, Altman explicó que la IA es una herramienta que tiene la capacidad de observar una organización y tomar buenas decisiones y que, además, puede hacer muchas cosas que él, como CEO humano, no puede como hablar con los empleados de OpenAI todos los días, dialogar con cada usuario de ChatGPT a diario o sintetizar toda esa información para mejorar OpenAI:

Creo que la idea de observar una organización y tomar decisiones realmente buenas... hay muchas cosas que puedes imaginar que un CEO de OpenAI que sea una IA podría hacer y que yo no puedo. No puedo hablar con cada persona en OpenAI todos los días. No puedo hablar con cada usuario de ChatGPT todos los días. No puedo sintetizar toda esa información, incluso si pudiera. Pero un CEO que sea una IA sí podría hacer eso y tendría mejor información, más contexto.