Un abogado laboral explica lo que puede hacer tu empresa si faltas al trabajo por este motivo

Ignacio de la Calzada es el abogado laboralista que está detrás de la famosa cuenta de “Un tío legal” en TikTok, donde está arrasando uno de sus últimos vídeos en el que revela lo que puede hacer tu empresa si decides faltar al trabajo por el siguiente motivo. Los trabajadores tienen derecho a ausentarse del trabajo si se ponen malos, y este abogado laboralista explica en este pequeño clip las acciones que pueden tomar las empresas en España, en el caso de que uno de sus empleados decida no presentarse a su puesto de trabajo debido a una enfermedad.

Consulta de un médico Google

Este abogado especialista en derecho laboral explica en este pequeño clip todo lo que tienes que saber sobre el permiso para ir al médico en España. Si un empleado se ausenta de su puesto de trabajo debido a una enfermedad, debe preavisar a su empresa con la máxima antelación posible. El famoso abogado laboralista afirma que los trabajadores tienen derecho a disfrutar del “tiempo necesario para acudir a la cita médica”.

¿Me quitarán dinero si falto al trabajo por estar enfermo?

Si te ausentas del trabajo por motivos médicos, debes revisar tu convenio colectivo. Por regla general, se trata de un permiso al que tiene derecho todo trabajador en España, pero no siempre es un permiso retribuido. Por ello, este famoso abogado recomienda a los trabajadores acudir al convenio colectivo. Si a la hora de revisar tu convenio descubres que tienes derecho a que te paguen el día, puedes reclamárselo a la empresa en el caso de que haya decidido descontarte el mismo en la nómina.

Sin embargo, esto no es lo más habitual. La mayoría de las empresas no están en la obligación de pagarte si faltas al trabajo por motivos médicos. Este abogado laboralista explica que el Estatuto de los Trabajadores no lo contempla de esta manera, así que por lo general tu empresa no tiene por qué pagarte este día. En el caso de que tengas derecho a que te paguen el día, debes tener en cuenta de que no sueñe servir para médicos privados, salvo que el convenio lo recoja expresamente

¿Qué hará tu empresa si faltas al trabajo por motivos médicos?

Como muchas de las empresas en España pueden acogerse a su derecho de no pagar el día a sus trabajadores por este motivo, lo más probable es que tu empresa escoja entre las siguientes

En muchas ocasiones, los empleados pueden llegar a un acuerdo con sus jefes para ver de qué forma pueden recuperar el tiempo que han perdido en el trabajo por ir al médico. Además, no debes olvidar que, como trabajador, estás en la obligación de avisar a tu empresa de la visita al médico, ya que, si no lo haces, ésta puede considerar tu ausencia como injustificada, y te puede sancionar por ello.