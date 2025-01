Un abogado laboralista explica cómo conseguir la copia de tu contrato de trabajo en 1 minuto

Para cualquier puesto de trabajo, es necesario conocer las condiciones laborales que amparan al empleado con el objetivo de impedir acciones que vayan en contra de los derechos laborales establecidos. En este sentido, el contrato laboral refleja con detalle todas las condiciones del trabajador, como puede ser el salario, los días de descanso o la duración del contrato.

En caso de tener alguna duda y no tener una copia, el empleado está en su derecho de solicitar una a la empresa. De hecho, según el abogado laboralista "Laboral_tips", conocido en las redes sociales por compartir contenido relacionado con derechos laborales, es posible acceder a la copia del contrato en tan solo un minuto. El abogado explica los pasos a seguir para obtener la copia del contrato y asegura que es un proceso sencillo.

Cómo obtener el contrato en un minuto

El conocido abogado laboralista ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok donde explica paso a paso como conseguir una copia del contrato de manera fácil y sencilla. Lo primero que hay que hacer es acceder a Google y escribir en el buscador "contratos SEPE". Al buscar aparecerá una página del Servicio de Empleo Público Estatal y habrá que acceder a ella.

Una vez dentro, la página da la posibilidad al trabajador de consultar los datos de empleo. Para ello, será necesario tener una de las siguientes opciones:

Certificado digital

DNI electrónico

Acceso a través de Cl@ve

Tras lograr acceder a la página, el empleado podrá ver un historial completo de todos los contratos de trabajo que ha tenido a lo largo de su vida. Además, dentro de la web se podrá observar todos los datos del trabajador con la empresa, la fecha de inicio, qué tipo de contrato está en vigor y otros datos relevantes. Para obtener el contrato, lo único que hay que hacer es pinchar sobre el contrato que interese y descargarlo.

Mayor control de la jornada laboral en 2025

Con el objetivo de que no se incumplan algunos derechos laborales reflejados en el contrato, Inspección de Trabajo estará alerta en 2025 sobre posibles infracciones y vigilará que se cumplan algunos derechos que han sido vulnerados por muchas empresas años atrás.

Es el caso, por ejemplo, del control horario. El Ministerio de Trabajo ha decidido eliminar el fichaje en papel, un método tradicional aún común en pequeñas y medianas empresas. Según el borrador presentado en 2024, todas las compañías, sin importar su tamaño, estarían obligadas a adoptar un sistema digital de registro horario. Se trata de una medida que tiene como objetivo facilitar el control de posibles inspecciones para evitar que las empresas incumplan con los derechos del trabajador.

En caso de incumplir con la nueva normativa, las empresas serán sancionadas con multas que pueden alcanzar los 10.000 euros, permitiendo así que las empresas sean más transparentes con sus jornadas laborales.

Desconexión digital: una prioridad

Por otro lado, otro de los derechos por los que se va a luchar en este 2025 es ladesconexión digital del trabajador. Esta medida se ha convertido en un deseo para muchos y en una práctica recomendada por la mayoría de los expertos en bienestar. A pesar de ello, la norma es incumplida por multitud de empresas a día de hoy, por lo que desde el Ministerio se ha establecido una medida que regula su cumplimiento.

La desconexión digital es una condición indispensable en las relaciones laborales, donde el trabajador tiene derecho a disfrutar de su descanso sin estar pendiente del teléfono. Por ello, el acuerdo de Yolanda Díaz con los sindicatos es que la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo. Además, el empleado tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de clientes de la empresa.

Para evitar este incumplimiento, Trabajo ha endurecido el control y las sanciones.

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece una serie de acciones u omisiones que se encuentran tipificadas y sancionadas. Las infracciones y sanciones deben ser contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el sistema de la Seguridad Social, tal y como asegura la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por ello, el texto recoge todo tipo de sanciones, desde las más leves a las más graves.