Adam Jay, CEO de Vinted Marketplace: «Los usuarios deben saber que solo se pagan impuestos si hay beneficio»

Arranca el año en plena vorágine de compras y cada vez más consumidores recurren a plataformas como Vinted para cumplir deseos cada vez más grandes. Porque de la ropa se ha pasado al lujo y a la tecnología y, con ello, surgen las dudas entre muchos usuarios sobre las implicaciones fiscales de una actividad que, sobre todo entre los más jóvenes, es casi cotidiana. Adam Jay, CEO de la firma, disipa las dudas de un plumazo.

Tras su primer año con beneficios, ¿están orientados en abrir nuevos mercados o en aumentar las ventas a segmentos como los «gadgets» tecnológicos?

El negocio está yendo muy bien con un aumento de los ingresos del 61%. Acabamos de realizar hace unos meses una ronda de financiación que subraya la buena salud de la empresa. Continuamos la expansión geográfica a nuevos mercados. Acabamos incorporar a Irlanda, lo que supone el 35º país en el que operamos, todos ellos en Europa, por ahora. Hemos estado centrados en la moda y hace un par de años comenzamos a trabajar con marcas de lujo. Para ello pusimos en marcha procedimientos de verificación con el objetivo de que los productos más caros fueran cotejados físicamente por expertos antes de la venta. Hace unos pocos meses también nos lanzamos a trabajar con tecnología. Estamos muy ilusionados con este segmento que en algunos mercados ya nos permite ofrecer móviles, tabletas y libros electrónicos. Se trata de tres mercados por ahora, pero lo ampliaremos.

¿Supongo que aquí la verificación será más exhaustiva?

En esos tres mercados, en los que todavía no está España, ofrecemos un proceso de verificación físico de funcionamiento del dispositivo. Es uno de los pasos.

¿Cómo comprueban que no se trata de mercancía robada, sobre todo con los móviles?

Hay varios pasos que se deben cumplimentar on-line que son revisados en las bases de datos. Además, para proseguir hay que pasar el proceso de verificación física que es una comprobación adicional de que el producto no figura en una base de datos de objetos robados. No están permitidas las falsificaciones ni productos robados o peligrosos y hacemos todo lo posible para filtrarlo.

¿Esta Asia en su radar?

No en nuestros próximos planes. Estamos centrados en Europa.

La compra-venta de productos on-line podría tomarse como parte de la «economía circular», del reciclaje, pero la operativa, con grandes centros de datos que consumen mucha energía también deja una huella de carbono, ¿la tienen cuantificada?

Tenemos dos grandes estudios que analizan miles y miles de transacciones. Por el hecho de vender productos de segunda mano, el efecto «neto» de la actividad de Vinted, teniendo todo en cuenta, incluido el transporte, es positivo en términos de emisiones. Esto es porque alrededor del 40% de las transacciones que hacemos evitan que se compre un artículo nuevo, que ya no necesita fabricarse. No tengo los números en la cabeza, pero es como evitar 150.000 viajes de ida y vuelta a Los Ángeles lo que ahorramos de CO2 gracias a la plataforma. Eso no significa que todo sea perfecto porque los envíos dejan huella. Sin embargo, tratamos de minimizarla con el uso de «taquillas» de recogida que son dos tercios menos contaminantes que el envío puerta a puerta.

"La información sólo se recopila si se hacen más de 30 ventas al año o más de 2.000 euros"

En 2016 pusieron en marcha la venta sin cargos, pero ¿cómo les va a afectar la directiva comunitaria DAC 7 que entra en vigor este 2025 y obliga a informar de la actividad comercial en las plataformas de compra-venta?

En primer lugar, se trata de un requisito de información de la UE sobre la actividad comercial en línea, dirigido a mercados transaccionales como eBay, Milanuncios y Wallapop, no solo a Vinted. La información solo se recopila si un miembro alcanza ciertos umbrales: más de 30 ventas al año natural o vendió más de 2.000 euros. Entonces, la plataforma debe compartir esta información con la autoridad fiscal pertinente. Para Vinted, la mayoría de los precios de venta son bajos luego hablamos de una pequeña proporción de usuarios que tendrán que facilitar esa información fiscal.

¿Cuántos?

No puedo facilitar datos concretos, pero hay que dejar claro no se trata de un gravamen a las ventas on-line porque, aunque hay una obligación de facilitar los datos fiscales eso no implica necesariamente que haya que pagar impuestos. Esto es muy importante porque solo se pagan impuestos sobre los beneficios y la venta de artículos personales no es generalmente una actividad que se grave y genere beneficios. Entendemos y apoyamos que las autoridades solo tratan de identificar a quienes comercian a través de estas plataformas. Por tanto, el impacto para Vinted es mínimo y cuanto más sepan nuestros usuarios que no hay impacto impositivo menor será. Se trata de explicar a nuestros miembros que no tienen nada que temer porque les pidamos el DNI.

¿Tienen planes para establecer centros de datos en España?

Hoy por hoy, no. Tenemos centros en Lituania y Países Bajos, y tenemos planes para establecer otros, pero no en España.