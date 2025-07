Adiós a pagar por facturar: este es el truco para conseguir llevarte una maleta grande sin pagar un euro a la aerolínea

El equipaje de mano es un imprescindible cuando viajamos, pero, el espacio que nos ofrece este puede ser insuficiente si nos vamos una quincena o incluso meses. Por tanto, en estos casos, no queda más remedio que facturar una maleta para llevar ropa para todos esos días, productos cosméticos de más de 100 mililitros o incluso volver con una botella de vino para regalar.

El coste de facturar una maleta depende de la aerolínea con la que se viaje así como del peso de la misma:

En Iberia el equipaje de hasta 15 kilos cuesta entre 10 y 25 euros , precio que sube hasta los 35 o 40 si se factura en el aeropuerto. Las maletas de 23 kg cuestan en web entre 15 y 32 euros y en el aeropuerto entre 40 y 45 euros.

, precio que sube hasta los 35 o 40 si se factura en el aeropuerto. Las maletas de 23 kg cuestan en web entre 15 y 32 euros y en el aeropuerto entre 40 y 45 euros. En Vueling una maleta facturada de hasta 15 kg cuesta entre 10 y 95 euros ; y la que es de hasta 20 kg va desde los 14 hasta los 96 euros. Las maletas facturadas de hasta 25 kg: de 18 a 99 euros online y de 100 a 160 euros en el aeropuerto -opción solo disponible para ciertos vuelos desde o a África u Oriente Medio-. Para las maletas que no lleguen a los 30 kilos el precio va desde los 25 a los 120 euros.

; y la que es de hasta 20 kg va desde los 14 hasta los 96 euros. Las maletas facturadas de hasta 25 kg: de 18 a 99 euros online y de 100 a 160 euros en el aeropuerto -opción solo disponible para ciertos vuelos desde o a África u Oriente Medio-. Para las maletas que no lleguen a los 30 kilos el precio va desde los 25 a los 120 euros. En Ryanair el equipaje facturado parte de los 18,99 hasta los 59,99 euros por vuelo si pagas online, mientras que en el aeropuerto la horquilla es de 39,99 a 59,99 euros. Cada kilo extra de tu maleta te costará 13 euros. Si se llega a la puerta de embarque con una pieza de bolsa demasiado grande se podrá facturar con un previo pago de una tasa de entre 70 y 75 euros.

si pagas online, mientras que en el aeropuerto la horquilla es de 39,99 a 59,99 euros. Cada kilo extra de tu maleta te costará 13 euros. Si se llega a la puerta de embarque con una pieza de bolsa demasiado grande se podrá facturar con un previo pago de una tasa de entre 70 y 75 euros. En EasyJet el coste de una maleta de hasta 15kg parte de los 8,99 euros y la de hasta 23 kg va desde los 11,99 euros al comprarlo con antelación, precio que asciende hasta los 60 euros en caso de pagar en el mostrador de entrega de equipaje. Existe la opción de pagar online incrementos de 3 kg para el peso de tu maleta, a un precio de hasta 18 euros por pieza y vuelo.

Una fila de maletas distribuidas en las instalaciones de la Terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, en Madrid JESÚS HELLÍN - EUROPA PRESS JESÚS HELLÍN - EUROPA PRESS

¿Cómo puedo no pagar por facturar una maleta?

No obstante, tener que pagar por facturar el equipaje puede encarecer aún más nuestro viaje. Por tanto, hay algunos pasajeros que llevan a cabo el siguiente truco para no pagar por facturar maletas en el aeropuerto y hacer su viaje más económico.

Laura Pacheco compartió a través de su cuenta de TikTok (@lauritaps173) su experiencia en Italia como estudiante de intercambio. En uno de sus vídeos mostraba como le llegaba a su casa una maleta de tamaño mediano desde España por tan solo seis euros.

"Mi madre me envía las cosas por Vinted porque es lo más barato. Mientras que en Correos por esto me cobrarían 50 euros, me han cobrado seis y me devuelven un euro", explicaba la chica que se encontraba de Erasmus. En el interior había comida de distinto tipo y alguna prenda de ropa.

Pacheco concluía su vídeo con el siguiente mensaje: "Es para que sepáis que por Vinted os podéis enviar de todo, por ejemplo si no queréis facturar maletas o cualquier cosa. Os lo enviáis por Vinted y no gastáis dinero absurdo".