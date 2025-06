La UE se pone del lado de las aerolíneas en la batalla por el cobro del equipaje de mano y aboga por subir los tiempos de retraso con derecho a indemnización

La Unión Europea respalda a las aerolíneas en la disputa sobre el cobro del equipaje de mano. Este jueves, el Consejo de Transporte de la UE se ha pronunciado a favor de permitir que las compañías aéreas cobren por el equipaje de mano y además y abre la puerta a elevar el tiempo de retraso de vuelo que da derecho a indemnización . "El lobby de las aerolíneas ha logrado en Europa lo que no consiguió en España. El Consejo ha adoptado un nuevo reglamento para pasajeros aéreos que acaba con la gratuidad del equipaje de mano que entra en cabina y reduce el derecho a reclamar por los retrasos de las aerolínea", ha valorado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en redes sociales. Su departamento ha impuesto una multa de 179 millones a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea por cobrar por el equipaje de cabina.

La propuesta presentada por la presidencia polaca del Consejo Europeo para reformar el reglamento sobre derechos de los pasajeros aéreos fue aprobada este jueves por los ministros de Transporte de los 27 Estados miembros, a pesar de la oposición de países como España, Alemania, Portugal y Eslovenia. Sin embargo, esta aprobación no implica la adopción definitiva del reglamento, ya que aún debe ser debatido en el Parlamento Europeo, donde podrá ser modificado mediante enmiendas.

Esta propuesta de reglamento legaliza, en la práctica, el cobro por equipaje de mano que entra en cabina, y crea un nuevo tipo de equipaje de mano gratuito, que es el que entra debajo del asiento. No obstante, esta modificación da a entender que hasta la fecha estaría prohibido el cobro por equipaje de mano que entraba en cabina, algo que niegan las aerolíneas.

Asimismo, legitima el cobro adicional por reserva de asiento contiguo a acompañante de persona con movilidad reducida. Con esta propuesta de reglamento, las aerolíneas solo tendrán obligación de ofrecer un asiento contiguo gratuito a personas dependientes en el momento de la facturación, y siempre que haya disponibilidad de asientos. Por tanto, el pasajero se verá obligado a pagar los suplementos aplicados por las aerolíneas para poder garantizarse que, en cualquier circunstancia, va a poder viajar de forma contigua a sus acompañante.

La propuesta de reglamento también legitima cobrar por rectificar datos personales del billete en las 48 horas previas a un vuelo, una práctica no se podía hacer en España ya que la Agencia Española de Protección de Datos entendía como derecho de cualquier pasajero la rectificación sobre datos personales inexactos y la obligación de que pudiera realizarse a título gratuito. Asimismo, se legitima la práctica conocida como "no show" y que en España estaba prohibida por una sentencia en el Tribunal Supremo del año 2018. Esta cláusula legitima a las aerolíneas a denegar el embarque en la vuelta a pasajeros que compraron un billete de ida y vuelta, pero que por diferentes motivos, no llegaron a usar el billete de ida. El Supremo consideró que se trataba de una práctica abusiva

Asimismo, la propuesta consensuada por los Veintisiete propone un plazo de 4 horas para poder solicitar una indemnización de 300 euros en los vuelos de hasta 3.500 kilómetros y de 500 euros en aquellos que superen esa distancia y lleguen 6 horas tarde. La legislación vigente prevé 250 euros a los pasajeros si el vuelo incurre en un retraso de 3 horas o más al recorrer una distancia de 1.500 kilómetros; de 400 euros si el trayecto es de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, y 600 euros para vuelos más largos. A cambio, el texto de compromiso que será la base para negociar con la Eurocámara la forma definitiva de la norma introduce también la obligación para las aerolíneas de habilitar un formulario que permita a los afectados tramitar de manera automática su indemnización en caso de cancelación.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible de España, José Antonio Santano, se pronunció en contra de la última versión del texto retocada por la presidencia polaca para lograr evitar el bloqueo. "No podemos apoyar la propuesta", dijo en la última ronda de intervenciones el secretario de Estado, quien reiteró que para elevar el umbral de horas de retraso para obtener compensación es una "línea roja" para España. Por su parte, la Asociación Europea de Consumidores ( BEUC) señaló que los países de la UE intentan "revertir derechos clave de los pasajeros aéreos", porque "la mayoría de los retrasos se sitúan entre las 2 y las 4 horas", y pidió a los eurodiputados firmeza para "proteger los derechos fundamentales"