Los agricultores mantienen la huelga pero no consiguen bloquear Madrid

Los agricultores, ganaderos y transportistas amenazaban con producir cortes en las vías de acceso a Madrid a partir de la media noche del viernes y entrar en la capital este sábado, llegando a la sede del PSOE en la calle Ferraz. "El día 10 se une el transporte para entrar en Madrid y los transportistas van a paralizar los mercados, con intento de llegada a Ferraz", aseguró Xaime da Pena Gutiérrez, el responsable jurídico de la Plataforma 6F. En concreto, esta plataforma aclaró que tenía asegurada la presencia de 5.000 camioneros de Madrid y 50.000 personas, de las que, aproximadamente, 15.000 serán ganaderos y agricultores, y más de 20.000, transportistas.

Sin embargo, este ha sido un objetivo frustrado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ya avisó de que las protestas de los agricultores no podían afectar a los servicios esenciales y que no iba a permitir que las tractoradas y cortes de carreteras que se han producido en varias comunidades autónomas llegasen a la sede socialista y, así ha sido. Y es que a medio día y, horas antes de que la Plataforma 6F haya llamado a acudir este sábado a la explanada del estadio Cívitas Metropolitano, las carreteras madrileñas no registraban cortes de tráfico ni incidencias por las movilizaciones agrarias. De esta forma, el tráfico en las vías de comunicación de esta región se desarrollaba con fluidez en esta quinta jornada de protestas convocadas por el sector primario a nivel nacional.

"Este sábado 10F en Avda Luis Aragonés 4 (explanada del Wanda) Madrid, el pueblo español vivirá una votación masiva a mano alzada sobre si paralizar o continuar la huelga masiva. Cazadores, pescadores y otros sectores del mundo primario anuncian su apoyo y asistencia.", anunciaba la Plataforma 6F a través de su cuenta en la red social X. Por su parte, los transportistas también se quisieron sumar para ratificar el inicio del paro nacional indefinido.

Pese a la intención de convocatoria masiva, con una presencia prevista de 50.000 personas, finalmente se concentraron en torno a 300 a las 17:00 horas en las inmediaciones del Cívitas Metropolitano sin la presencia de tractores en respuesta a la convocatoria de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte y la Plataforma 6F. Además, a primeras horas de la mañana del sábado ya había usuarios de los grupos de Telegram, donde se han ido organizando las protestas que auguraban una participación menor a la esperada: “¿La convocatoria de colapsar Madrid ha fracasado? ¿Mucho ruido y pocas nueces?”.

Los agricultores, por su parte, han votado a favor de continuar la huelga masiva del campo mientras que los transportistas han ratificado su decisión de paralizar de manera indefinida la actividad a nivel nacional. El lema de la protesta ha sido: "Si los ganaderos y agricultores no producen, los transportistas no llevan vuestra comida, entonces, ¿qué comerás? No soy tu enemigo, soy quien te ayuda a que tu compra sea más barata".

Durante la protesta, Lola Guzmán, líder de la Plataforma 6F ha asegurado: "Vamos a reconquistar el Ministerio de Agricultura y el de Transporte". "Este no es ningún acto político, no nos convoca ningún partido, ni queremos ningún sindicato. Esto es el pueblo contra los gobernantes", ha añadido. Asimismo, Guzmán ha lanzado una advertencia: "Cuando agricultores y transporte hayamos conseguido las reivindicaciones que pedimos, todos a casa. Mientras, os aviso, id llenando las estanterías de casa que vais a pasar hambre". A continuación, la líder de la Plataforma 6F ha pedido "paciencia" a los consumidores porque "estamos defendiendo el pan de nuestros hijos".

"Que sea a partir de hoy, a partir de ahora, un gran frente común, de agricultores, de transportistas, de la sociedad civil en general. Vuestro futuro, el de vuestros hijos y el de vuestros nietos está en juego ahora mismo", ha declarado Miguel Cánovas, portavoz de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, al que el resto de manifestantes han respaldado gritando "ni un paso atrás" y "¡viva España!".

Ante el anuncio del paro nacional del transporte, Guzmán ha afirmado que le "choca la mano" a Manuel Hernández, líder de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, y ha sentenciado: "Mi gente no se va y la tuya tampoco".

Por su parte, las organizaciones agrarias profesionales, Asaja, COAG y UPA, que no están relacionadas con las protestas convocadas por la Plataforma 6F, no descartan convocar una manifestación general en Madrid si no se avanza para solucionar la crisis del campo. No obstante, Rogelio Heredia, delegado de la Plataforma 6F en Jaén ha explicado a LA RAZÓN que "las asociaciones agrarias están en nómina del Gobierno de turno y no nos representan. Nos hemos tirado a la calle sin representación alguna. Aquí está el pueblo".

Tras la concentración, varios centenares de protestantes abandonaron las inmediaciones del estadio, saltándose unas vallas, con la intención de cortar la M-40. Ante este escenario, los miembros del cuerpo policial han tratado de detenerlos, llegando a resultar varios manifestantes heridos como el analista político Alvise Pérez, quién ha publicado en su cuenta de Instagram lo sucedido. En su post aseguró que hay una "fractura de cráneo, la ruptura de un antebrazo y diversos heridos de consideración" tras las "cargas, gases y bolas de goma" utilizados por la Policía Nacional contra los manifestantes.

En esta línea, el responsable jurídico de la Plataforma 6F ha asegurado que el Gobierno "está de brazos cruzados" y que el Ministerio de Interior lo único que hace es mandar a actuar a todas las autoridades "con contundencia", es decir, con "la fuerza".

Quinta jornada de protestas

Los agricultores y ganadores han continuado este sábado con sus protestas por la crisis de que atraviesa el campo, en contra en los efectos de las políticas verdes de la Unión Europea, en defensa de unos acuerdos comerciales más justos y para pedir ayudas para afrontar crisis como la de la sequía.

Además de Madrid, otro de los focos en la quinta jornada de protestas de agricultores eran los Premios Goya. Y es que alrededor de 150 personas se congregaron este sábado a las puertas de la Feria de Valladolid, donde se celebran la alfombra roja y la gala de los Premios Goya. Estas personas comenzaron la concentración sobre las 17:00 horas, poco antes del arranque de la alfombra roja de los galardones del cine español. Varios de ellos, con chalecos amarillos y carteles en los que se podían leer frases como "El campo no se vende", "Abajo la Agenda 20230" o "Renovables sí, pero no así" por mejores condiciones para la agricultura y la ganadería.

Las protestas de los agricultores también se hicieron notar en varios puntos del país, al igual que en jornadas anteriores, con cortes en las carreteras de Sevilla, Murcia, Valencia, Málaga, Zaragoza, así como en Soria, Cádiz, La Rioja o Albacete, entre otros. La Guardia Civil y antidisturbios estuvieron presentes en las diferentes autovías y carreteras españolas, y en algunas zonas emplearon gases lacrimógenos para hacer retroceder a los agricultores.