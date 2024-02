Los agricultores se preparan para tomar Madrid

Madrid será la zona cero de las protestas agrarias. Agricultores, ganaderos y transportistas aunarán fuerzas este sábado para poner patas arriba la circulación de la capital española. Su objetivo es el mismo desde que las marchas masivas tomaron las carreteras el pasado martes: conseguir soluciones inmediatas para los problemas que empujan al sector agrario al borde del precipicio, entre ellos, las políticas verdes y el exceso de burocracia de la UE, la competencia desleal de países terceros, la escasez de ayudas para afrontar la sequía y que los precios no cubran los costes de producción.

La iniciativa de tomar la capital de España parte de la llamada Plataforma 6F, de la que se desmarcan las organizaciones profesionales agrarias, y tiene previsto cortar los accesos a Madrid desde la medianoche del viernes y durante todo el sábado. Su objetivo es llegar a la sede del PSOE en la calle Ferraz, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avisó de que no lo va a permitir. El otro punto caliente de las protestas estará en el estadio Cívitas Metropolitano. «Este sábado 10F en Avda. Luis Aragonés 4 en Madrid, el pueblo español vivirá una votación masiva a mano alzada sobre si paralizar o continuar la huelga masiva», reza el mensaje publicado por la Plataforma 6F en la red social X.

Allí se les unirán los transportistas agrupados bajo la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte para ratificar la decisión de paralizar de manera indefinida la actividad «junto con el sector primario». El presidente de la agrupación, Manuel Hernández, llamó a la movilización para defender «un precio justo en el transporte», que los trabajadores tengan «un convenio único» y un «salario digno», así como «una representación a la que la vote el sector, y que no se la acrediten las asociaciones». Para garantizar los derechos de los manifestantes y la seguridad vial y ciudadana, la Delegación del Gobierno en Madrid ha preparado un dispositivo de seguridad. Otro foco de tensión pueden ser los Goya 2024, que se celebran este sábado en Valladolid. Ayer, más de un centenar de manifestantes gritaron «¡A por los Goya!» frente a la delegación del Gobierno en Castilla y León.

A la espera de ver cómo se desarrolla la jornada de hoy, ayer Asaja, COAG y UPA organizaron actos de protesta en Zamora, Bilbao y Badajoz, para dar continuidad a las que el jueves llevaron a cabo en Ciudad Real, Huesca, Ávila y Salamanca. También se produjeron cortes en varias ciudades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia, Aragón, La Rioja y Andalucía. Desde el martes hay 20 detenidos y 7.925 identificados para propuesta de sanción administrativa.

[[H3:«El Gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana sin contar con el sector»]]

El presidente de Asaja, Pedro Barato, recuerda que Planas dio el visto bueno a la PAC actual pese a las advertencias de los agricultores

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, interviene durante la tercera jornada de protestas de los ganaderos y agricultores para pedir mejoras en el sector, a 8 de febrero de 2024, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). Eusebio García del Castillo Europa Press

«Todo lo que se haga en beneficio del sector agrario tiene nuestra solidaridad, comprensión y nuestro respeto». Con esta rotundidad respalda el presidente de Asaja, Pedro Barato, todas las acciones de protesta que se han producido en cada rincón de la geografía española durante esta semana. Barato rechaza que se cree un enfrentamiento entre las protestas oficiales convocadas por las organizaciones agrarias –Asaja, COAG y UPA– y las independientes organizadas vía WhatsApp y Telegram.

Barato pone el foco en lo importante: la necesidad de soluciones inmediatas para atajar la crisis del sector. «Es cierto que Bruselas es muy culpable de lo que está ocurriendo en el campo europeo y en particular el español. Pero no olvidemos que en Bruselas, los ministros de Agricultura de cada Estado miembro son los que dan el visto bueno a las cosas, incluido el español», critica. «El problema no es nuevo. Hace tres años ya le dijimos al Gobierno que la PAC dañaba al campo español. Es una política con menos dinero y más restricciones y prohibiciones», añade. Además, insiste en que hay problemas que están directamente en manos del Gobierno, que lo que ha hecho es «complicar todo» aún más . «Qué pinta ahora mismo el cuaderno digital», apunta.

«Bruselas tiene su responsabilidad, pero el Gobierno español también. Hemos visto cómo ministros del Gobierno han atacado al sector y han hecho lo que les ha dado la gana sin contar con el sector agrario», denuncia y reclama que el Ejecutivo «tiene que hacer las cosas más fáciles». La última confrontación se produjo este viernes. «Lo que tiene que hacer la ministra de Seguridad Social es no mentir», subraya Barato después de que Elma Saiz asegurase que la reunión del 13 de febrero con las organizaciones no se producirá porque han rechazado la oferta, cuando estas aseguran que han pedido un aplazamiento.

[[H3:«Tienen que luchar en la UE por nuestras reivindicaciones»]]

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, reclama que se vayan trabajando en soluciones para el sector

Miguel Padilla, secretario general de la COAG. Rodrigo Jimenez Agencia EFE

Miguel Padilla, secretario general de COAG, valora positivamente la acogida de las dos jornadas de protestas oficiales -jueves en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca y el viernes en Bilbao, Zamora y Badajoz- y no descarta que las organizaciones agrarias convoquen una gran protesta en Madrid, como ya hicieron en 2022 en la que fue la manifestación más grande de la historia del sector agrario, aunque por ahora no tienen una fecha concreta. Respecto a la marcha masiva prevista para este sábado en Madrid que pretende llegar a Ferraz, Padilla es muy claro: «Mi organización reivindica los problemas de la actividad agraria, sin entrar en temas políticos. No sé las intenciones de la Plataforma 6F, pero yendo a la sede de un partido político está mostrando quizás otros intereses distintos a la problemática que le interesa al campo».

Por el momento, la hoja de ruta de COAG pasa por mantener el calendario de protestas previsto para todo el mes de febrero y seguir dando pasos en la negociación. «Las medidas las venimos reivindicando desde hace años, bienvenidos sean los cambios, como la decisión de la Comisión Europea de retirar la reducción de un 50% de los pesticidas, pero esto se podía haber hecho antes. Sabemos que algunas medidas como la flexibilización de la PAC requieren una tramitación, pero es importante que la UE y el Gobierno español vayan trabajando. Nuestros interlocutores (Luis Planas y Pedro Sánchez) tienen la obligación de luchar por nuestras reivindicaciones en Europa», explica Padilla. En cuanto a la suspensión de la reunión con Elma Saiz, Padilla cree que la ministra de Seguridad Social no ha dado una buena respuesta porque las organizaciones le ha manifestado «la imposibilidad real» de reunirse el 13 de febrero por el auge de las protestas, lo que no implica un rechazo a un encuentro futuro.

[[H3:«No nos gusta que las protestas terminen en la sede de un partido»]]

Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, insiste en que la protesta no es un fin, sino un medio para negociar

La vicesecretaria general de la organización agraria UPA, Montse Cortiñas. J P GANDUL Agencia EFE

Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, es muy tajante sobre la postura de su organización en cuanto a la tractorada hacia Ferraz. «No sabemos cuál es la intencionalidad política de terminar en la sede de un partido. El interlocutor es el Gobierno, las comunidades autónomas y la Comisión Europea. A nosotros no nos gusta y no participaríamos en algo así ante la sede de ningún partido político. Podemos estar muy enfadados pero sí sabemos cuál es nuestro interlocutor y no desviamos el tiro». Ante la posibilidad de que se produzcan altercados y detenciones, Cortiñas sólo desea que «los que están convocando se responsabilicen para no dejar en una situación complicada a esos agricultores y ganaderos que están participando de buena fe para expresar su descontento».

En cuanto a las protestas oficiales, Cortiñas destaca que han tenido una «importantísima participación». «Creo que los agricultores y ganaderos siguen viendo que la protesta no es un fin, sino un medio para conseguir mejoras. Están respondiendo a nuestra tabla reivindicativa. Nos sentimos reforzados y optimistas para negociar», añade. El pasado viernes 2 de febrero las organizaciones agrarias se reunieron con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y conocieron su voluntad de conseguir soluciones para el campo, aunque estas deben materializarse en «mesas de negociación y avances para simplificar la PAC, lograr que la Ley de la Cadena se cumpla y encontrar herramientas de lucha contra el cambio climático que no nos asfixien burocráticamente». Con el calendario de protestas aún activo, se producirá la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, prevista para el 14 de febrero, y el 26 de febrero Planas reclamará medidas ante la Comisión Europea. UPA espera que antes se constituya la mesa de la simplificación de la PAC.