Aliexpress quiere replicar su alianza con El Corte Inglés

España no es sólo un lugar de paso para la plataforma de comercio electrónico Aliexpress. La firma china ha encontrado una serie de alianzas que han convertido al mercado español en la «puerta de entrada» a Europa, según explicó ayer el director de operaciones de la compañía, Rubén Bautista, durante la presentación de su nueva tienda física en Madrid. Con todo listo para su inauguración oficial el próximo domingo en el centro comercial Xanadú (Arroyomolinos), el establecimiento será el primer punto de venta que abrirá la plataforma en el Viejo Continente.

Es la primera tienda, pero la estrategia de Aliexpress no es un salto al vacío. La firma ya estuvo presente de forma física en una «pop up store» –establecimiento temporal– en Madrid gracias a un acuerdo con El Corte Inglés. «Esos son los gérmenes para dar el siguiente paso y formalizar el lanzamiento al mundo offline», explicó Bautista. Aunque la plataforma, que forma parte del gigante tecnológico Alibaba, prefiere centrarse en el desarrollo de su tienda física permanente, si el cliente lo demanda no descarta repetir la fórmula en un futuro. Y no sólo con El Corte Inglés.

En Aliexpress están «abiertos» a esa posibilidad, según confirmó a LA RAZÓN el director de operaciones de la compañía en España. Por el momento se desconoce la fecha en la que podrían comenzar a materializarse estos acuerdos porque todavía es necesario ir «paso a paso y ver cuál es la demanda de nuestros clientes». Con este compromiso, El Corte Inglés comenzó a vender en la plataforma china siete de sus firmas de moda, lo que permitió al grupo impulsar su expansión internacional, sobre todo en Rusia y Europa central.

La compañía ha elegido a España para esta operación porque se trata de uno de sus principales mercados a nivel mundial, con cerca de 8 millones de usuarios mensuales, sólo por detrás de Rusia y Estados Unidos. En cuanto a facturación, nuestro país se encuentra en el «top 3» entre todos los mercados en los que opera el grupo.

El objetivo de Aliexpress no es solo potenciar su presencia física a la vez que acerca su marca a los consumidores, también servirá para que pequeños fabricantes españoles vendan sus productos en la plataforma. Actualmente, la compañía colabora con alrededor de 3.000 vendedores nacionales, con la previsión de alcanzar los 10.000 para el final de su año fiscal, en marzo de 2020. «Para traer tráfico de clientes, necesitamos productos. Para tener los productos, necesitamos tanto a las marcas como a vendedores que ofrezcan esos productos», explicó Bautista. En la nueva tienda física no estará disponible toda la variedad de productos de la plataforma. Sólo se venderán los más destacados dentro de la división Aliexpress Plaza, es decir, aquellos que se encuentren en los almacenes de la compañía en España. Esta decisión se debe a que resultaría imposible manejar en una establecimiento físico un catálogo tan extenso como el de la plataforma china.