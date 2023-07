El alquiler bate un nuevo récord: sube un 9,2%, hasta los 11,8 euros por metro cuadrado, y marca máximos en 25 capitales

Los alquileres no conocen límite. El mes pasado, el precio de los arrendamientos subió un 9,2% respecto a junio de 2022, hasta establecerse en 11,8 euros por metro cuadrado, un nuevo máximo histórico, según datos de Idealista. Con estos datos se constata una vez más que Ley de Vivienda, aprobada el pasado 26 de mayo, no está consiguiendo uno de los principales objetivos para los que fue creada: contener los precios del alquiler. De hecho, en mayo, el mes de su aprobación, los alquileres subieron un 9,4% respecto al mismo mes de 2022 y el metro cuadrado se situó en 11,6 euros, el anterior máximo antes de ser desbancado por el dato de junio. Mes a mes los alquiler baten consecutivamente nuevos récords y en junio hasta 25 capitales marcaron nuevos máximos históricos, mientras que sólo dos bajaron de precio en el último año.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, asegura que “mientras que no aumente la oferta disponible no habrá manera de contener los precios. Ni los límites establecidos en la Ley de Vivienda, ni las promesas de futuras promociones parecen poder contener la escalada de las rentas, que cada día se lo pone peor a las familias españolas". Además, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha advertido recientemente sobre un efecto indeseado de la Ley de Vivienda. Y es que, con la nueva norma, los contratos de alquiler dejan de actualizarse con inflación y ahora lo hacen en base al Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que para 2023 está topado en el 2% y para 2024 en el 3%. Teniendo en cuenta que la inflación bajó en junio al 1,9% y previsiblemente se estabilizará en esos niveles durante los próximos meses, los alquileres se actualizarán por encima de la inflación si las partes no llegan a un acuerdo para que la subida sea menor.

"El propietario, lejos de ser el problema es parte de la solución y así debería ser contemplado a la hora de legislar. Sólo las políticas que incentiven la aparición de nueva vivienda en el mercado y la seguridad jurídica para recuperar la vivienda en caso de impago u okupación podrían frenar el problema del alquiler en España”, añade el portavoz de Idealista.

Sólo dos capitales tienen precios del alquiler más bajos que hace un año

Si se compara el precio de junio con el registrado un mes antes, el alquiler se encareció un 4,5%. En cuanto a las capitales de provincia, casi todas han experimentado un incremento de precios, siendo Alicante donde se ha registrado la mayor subida, con un 22,3% de variación interanual. Le sigue Valencia (21,5%) y Palma (21,4%). Con subidas inferiores al 20% se encuentran Málaga (19,1%), Barcelona (15,4%) y Soria (15,1%). En Madrid el precio del alquiler repuntó un 10,2%, en Sevilla un 7,7% y en Bilbao un 4,3%. Las que registraron los menores incrementos interanuales fueron Palencia (0,2%), Burgos (1,5%), Vitoria (2,1%) y Huesca (2,2%) y las únicas dos capitales que tuvieron precios más bajos que hace un año fueron Cáceres (-0,9%) y Lugo (-0,4%). Los precios han marcado máximos en 25 capitales, entre las que se encuentran Alicante, Palma, Valencia, Madrid y Barcelona.

La ciudad más cara para alquilar una vivienda fue Barcelona, con 18,7 euros el metro cuadrado, seguida de Madrid, (16,8 euros) y San Sebastián (15,9 euros). Por detrás se sitúa Palma (14,4 euros) y en quinto lugar está Bilbao (13,1 euros). En el otro lado de la lista de precios de alquiler de vivienda en España están Ciudad Real, Lugo y Zamora con 6,2 euros el metro cuadrado, detrás de Cáceres (6,3 euros), Ávila (6,3 euros) y Orense (6,4 euros).

Todas las provincias incrementan el precio del alquiler

En todas las provincias se ha incrementado en junio el precio del alquiler durante el último año. La mayor subida se ha visto en Baleares, donde la primavera ha incrementado el precio un 27,3%, según los datos del portal inmobiliario. También han sido relevantes las subidas registradas en Santa Cruz de Tenerife (19,9%), Málaga (18,9%), Alicante (17,3%), Valencia (16,6%), Huelva (15%) o Cantabria (12,4%). En Madrid crecieron un 9,2%, mientras que en la provincia de Barcelona se encarecieron un 11,6%. En cambio, las provincias que menor subida interanual registraron fueron Cáceres (0,4%), seguida por Palencia (1%) y Lugo (1,1%).

Por precios, la provincia más cara fue Baleares, con 16,4 euros por metro cuadrado, le sigue Barcelona con 16 euros, Madrid con 15,4 euros, Guipúzcoa con 14,3 euros por metro cuadrado. Por el otro lado, la provincia más económica para alquilar vivienda fue Zamora, con 5,6 euros el metro cuadrado, seguida de Cáceres, Ciudad Real y Jaén; en las tres el coste fue de 5,7 euros el metro cuadrado.

Sube el alquiler en todas las comunidades autónomas

La mayor subida de precio en el alquiler de vivienda entre todas las comunidades autónomas se dio en Baleares (27,3%), le siguió la Comunidad Valenciana (15,7%), Canarias (14,6%), Andalucía (12,4%) y Cantabria (12,4%). En Cataluña subieron un 10,8%, mientras que en Madrid crecieron un 9,2%. País Vasco registra la menor subida (4,1%), seguido por Aragón (4,2%) y Navarra (4,3%).

Baleares es la comunidad con los alquileres más caros, ya que alcanza los 16,4 euros el metro cuadrado, seguida por Madrid (15,4 euros), Cataluña (15,1 euros) y País Vasco (12,7 euros). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (6,1 euros), Castilla-La Mancha (6,5 euros) y La Rioja (7,5 euros), las comunidades más económicas.