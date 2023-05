El alquiler, de récord en récord: rompe su techo en abril y establece un nuevo máximo

El mercado del alquiler se sigue tensionando mes a mes. El precio de los arrendamientos en España volvió en abril a batir un nuevo récord y escaló de media hasta los 11,5 euros el metro cuadrado al mes, según los datos que tiene registrados el portal inmobiliario idealista y que se basan en los precios de oferta a los que se eliminan aquellos que resultan atípicos.

Abril, coincidiendo con la aprobación en el Congreso de la Ley de Vivienda que precisamente persigue poner coto a los precios, se cerró con una subida mensual de las rentas del alquiler del 1,7%. En el último trimestre el precio ha crecido un 2,9% mientras que en el último año la subida es del 8,9%, según idealista.

La subida de precios de abril fue generalizada en casi toda España, con 35 capitales experimentando subidas durante el último mes. Según los datos de idealista, el incremento más pronunciado es el de León, donde las rentas subieron un 5%, seguido de Málaga (4,2%), Badajoz (3%), Córdoba (3%) y Cádiz (2,9%). En el lado contrario, Teruel es la capital en la que más bajó el precio del alquiler durante el mes de abril (-5,8%), seguida de Huesca (-5,4%), Pontevedra (-3,1%), Vitoria-Gasteiz (-1,7%) y Castellón de la Plana (-1,4%).

Las principales ciudades del país también registraron subidas frente a las rentas de hace un año: Málaga (24,4%), Palma (21,2%), Valencia (20,6%), Barcelona (18,7%), Madrid (10,3%), San Sebastián (9,5%), Sevilla (7%) y Bilbao (4%).

Barcelona continúa siendo, un mes más, la capital con los alquileres más caros con un precio de 18,6 euros el metro cuadrado seguida por Madrid (16,4 euros) y San Sebastián (15,9). Les siguen Palma de Mallorca (14), Bilbao (13,2) y Málaga (12,4). En cuatro de ellas, Madrid, San Sebastián, Palma de Mallorca y Málaga, se han alcanzado los precios más altos desde que idealista tiene registros. Zamora, por el contrario, es la capital con la renta más económica con 5,9 euros el metro cuadrado, seguida de Ciudad Real (6,2), Ávila, Cáceres y Lugo (6,4).

El incremento imparable de los precios del alquiler junto con el estancamiento de los salarios está provocando que el esfuerzo de las familias que viven en esta modalidad de residencia no pare de crecer. De hecho, y según Fotocasa, está también en máximos históricos. En 2022, el precio de la vivienda en alquiler en España cerró con un incremento anual del 7,4% y situó el precio en diciembre en 11,03 euros el metro cuadrado al mes, según los datos de este portal. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio de España registrado por InfoJobs, que en 2022 era de 24.395 euros (2.033 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los españoles tuvieron que dedicar el 43% del sueldo al pago del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados.

La situación es especialmente delicada en Cataluña, Baleares y la Comunidad de Madrid, donde los ingresos medios que se necesitan para arrendar una vivienda alcanzan el 58%.

También sube en compraventa

El mercado de compraventa también sigue con subidas. Según Pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de abril fue de 2.043 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una subida del 1,35% frente al pasado mes de marzo y del 7,22% respecto a hace un año. “A pesar del encarecimiento de los préstamos hipotecarios, el valor del metro cuadrado no para de ascender, y son escasas las capitales en las que no resulte más caro comprar ahora que hace un año”, según comenta Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. El experto confía en que el enfriamiento de los precios se haga notar en los próximos meses. “A lo largo de 2023, lo lógico es que se vayan suavizando los repuntes, y que abandonen los porcentajes de dos dígitos porque no son sostenibles”. En este sentido, Font considera que “la inflación que está afectando a las familias y al agotamiento del ahorro”, además de “las peores condiciones financieras que ofrecen los bancos” como los principales frenos para esta escalada.

El portavoz del portal inmobiliario también apunta a la nueva Ley de Vivienda como “un factor que podría frenar la compraventa por inversión y, por tanto, tirar de los precios a la baja de forma indirecta, al rebajarse la presión”. Según Font, “el hecho de que la actualización de las rentas de alquiler ya no obedezca a las reglas de mercado, contrae el interés de la compra por inversión”. Aunque la vivienda continúa siendo un valor refugio a largo plazo, “si se limita la rentabilidad a porcentajes poco atractivos, se dilata la amortización del bien, lo que provoca que se empiece a mirar a otros destinos para el ahorro que no estén sujetos a injerencias políticas”, concluye el directivo.