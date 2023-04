Más del 43% del sueldo para el alquiler, máximo histórico... y en Madrid, Cataluña y Baleares, casi el 60%

Casi la mitad de lo que ganan. Eso es lo que debe destinar el español medio que vive de alquiler a la renta de su vivienda. Según un estudio realizado por Fotocasa e Infojobs, el porcentaje del salario bruto que destina un español medio al alquiler es del 43%, frente al 40% de 2021. Se trata del porcentaje más elevado que tienen registrado ambas compañías.

En 2022, el precio de la vivienda en alquiler en España cerró con un incremento anual del 7,4% y situó el precio en diciembre en 11,03 euros/m2 al mes. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio de España registrado por InfoJobs, que en 2022 era de 24.395 euros (2.033 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los españoles tuvieron que dedicar el 43% del sueldo al pago del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados.

La situación es especialmente delicada en Cataluña, Baleares y la Comunidad de Madrid, donde los ingresos medios que se necesitan para arrendar una vivienda alcanzan el 58%.

«Ya no sólo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda. La principal razón de alcanzar la cota más alta de la historia es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. «El encarecimiento del arrendamiento ocasiona que el esfuerzo salarial que el ciudadano realiza para acceder al alquiler esté muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos que establecen que no se debe destinar más del 30% al pago de la vivienda. En estos momentos se encuentra más de 10 puntos por encima de la cifra de hace 10 años. Sólo dos comunidades autónomas -Castilla-La Mancha y Extremadura- presentan niveles sanos. El resto, a nivel general y sobre todo en las zonas tensionadas es evidente que la problemática de acceso al alquiler se agrava cada vez más», añade Matos.

En lo que a los salarios se refiere, no sólo como dice Matos no es que no crezcan al ritmo del alquiler sino que, todo lo contrario, retroceden. «El promedio salarial bruto mensual en InfoJobs en 2022 ha alcanzado los 2.033 euros (-0,7% con respecto a 2021). Esto supone una pérdida del 6,4% en el poder adquisitivo, si tenemos en cuenta que la inflación cerró en un 5,7%», explica Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs. «Las subidas salariales se han dado solo en determinados sectores profesionales, más tensionados por la falta de personal, como informática y telecomunicaciones, construcción y turismo y restauración, lo cual genera también diferencias territoriales», añade.