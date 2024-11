Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, sobre la DANA: "Se nos necesita y no podemos fallar"

En tiempos de adversidad, la responsabilidad social debe ser el objetivo primordial de las empresas. Así lo ha manifestado José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, en una contunde carta en la que ha hecho un llamado a la acción para solventar cuanto antes los devastadores daños causados por la DANA a su paso por la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón. En un momento crítico, donde la conectividad y la comunicación son esenciales para la recuperación, Álvarez-Pallete afirma: "Se nos necesita y no podemos fallar", subrayando el compromiso de su compañía con las víctimas y la importancia de la solidaridad empresarial en tiempos de crisis.

"Hay momentos que nos definen como personas, como ciudadanos, como compañía o como sociedad. Momentos que nos ponen a prueba y exigen que respondamos. Momentos en los que no podemos permanecer indiferentes", arranca la carta de Álvarez-Pallete, que también ha subrayado que la dimensión de este desastre y su impacto exige la reacción de todos, incluido el tejido empresarial. "Y lo estamos haciendo desde el primer momento", ha aseverado.

El presidente de Telefónica ha señalado que la DANA ha afectado "severamente" al servicio de Telefónica debido a los daños que ha habido en su infraestructura fija y móvil. "Más de 250 estaciones base, varios nodos de nuestra red, varias centrales de fibra y parte de la propia red de fibra fueron afectados o directamente destruidos por la DANA", ha comunicado.

Pero Telefónica no tardó en reaccionar. "Desde el primer momento la gente de Telefónica se puso en marcha. Primero para comprobar que todo nuestro equipo y sus familias estaban bien e inmediatamente para ponernos a disposición de las autoridades y los servicios de emergencia para restaurar el servicio en las zonas afectadas", ha expresado.

"Conscientes de que la comunicación es esencial siempre pero especialmente en situaciones tan extremas nuestros equipos, extremando la seguridad, trabajaron sin descanso para recuperar el servicio y hoy podemos decir que una gran parte de lo afectado ha vuelto a funcionar", ha añadido.

En concreto, ayer, Telefónica comunicó que había recuperado más del 90% de sus infraestructuras fijas en las zonas afectadas, así como más del 60% de las infraestructuras móviles. Además, tras la DANA, Movistar habilitó el uso gratuito e ilimitado de los servicios de datos y llamadas nacionales en las zonas damnificadas, y suspendió con efecto inmediato el cobro de todos los servicios fijos afectados. Telefónica también inició una campaña de donaciones junto a Cruz Roja y puso a disposición de las entidades de ayuda social su red de voluntariado corporativo.

Por ello, el presidente de Telefónica ha agradecido a los trabajadores de la compañía su dedicación: "No encuentro palabras para expresaros el agradecimiento y orgullo que siento hacia todos ellos y hacia toda la compañía que se ha puesto en marcha para canalizar el sentimiento de solidaridad que nos invade".

"Tenemos que restaurar el servicio e ir más allá. Porque es nuestra forma de ser. Es parte de nuestra historia. Personas sirviendo a personas. Personas que quieren hacer nuestro mundo más humano. Se nos necesita y no podemos fallar", ha subrayado. "Gracias a todos por vuestro compromiso con las personas. Gracias por lo que habéis hecho hasta ahora. Me atrevo a pediros que sigamos porque queda mucho por hacer y nosotros no sabemos permanecer indiferentes. Gracias de corazón", concluye la carta.