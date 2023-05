¿Amazon sortea un iPhone 14 Pro? No, es una estafa

La marca de la manzana no ha parado de ganar millones de fieles discípulos de todo el mundo con el paso de los años, los cuales esperan con ansias el lanzamiento del nuevo producto de Apple para hacerse con él. El iPhone14 y el iPhone14 Pro salían a la venta el año pasado, siendo los últimos modelos disponibles en el mercado y triunfado entre sus seguidores pese a que su precio supera los 1.000 euros. Comprar alguno de estos smartphones supone un esfuerzo económico que puede no estar al alcance de todos, sobre todo desde que los precios no dejan de presionar el bolsillos de los ciudadanos en nuestro país. Por ello, participar en un sorteo de un iPhone 14 Pro puede ser la solución para satisfacer ese deseo irremediable de hacerse con el producto de la manzana sin tener que hacer un gran desembolso de dinero. No obstante, en ocasiones lo barato acaba saliendo caro, y las personas pueden acabar siendo víctimas de una de las miles de estafas que circulan por Internet.

Hace unos días se difundía a través de e-mail un supuesto sorteo de un smartphone iPhone 14 Pro organizado por Amazon: "¡Aprovecha la oportunidad de llevarte a casa el nuevo iPhone 14!". Al abrir el correo fraudulento que difunde esta campaña, el remitente que aparece es el supuesto departamento de Atención al cliente de Amazon, sin embargo, la dirección de correo electrónico que aparece es "@ecd.profiends.onmicrosoft.com" en vez de "@amazon.es", lo que puede hacer saltar las alarmas de los receptores de este correo.

"Si después de esto decidimos entrar en la página del supuesto sorteo, nos damos cuenta de que, realmente, no hay ningún sorteo, sino que se trata de una encuesta en la que respondemos cómo queremos que sea el iPhone que ya hemos ganado. ¿Por qué primero nos dicen que es un sorteo y luego nos dicen que ya hemos ganado el iPhone? Pues bien, este es el siguiente paso para saber que no es un sorteo oficial", explican desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

En el caso de que se complete la encuesta, los delincuentes llevarán a la víctima a una página donde se le comunicará que ha ganado este smartphone y que para recibirlo, esta deberá pagar los gastos de envío así como los de un servicio de suscripción de pago que tiene un coste de 0,50 euros para entrar en otro sorteo de "electrónica de consumo y otros". En el momento que se paga dicho servicio, la víctima acepta una renovación automática de 29 euros, aviso que aparece "con letra pequeña", por lo que es muy probable que no se de cuenta de ello. "En resumen, ni hay sorteo, ni hemos ganado un iPhone, sino que se trata de otro caso de estafa", sentencian desde Asufin.