Los analistas de la CEOE avisan: el Gobierno incumplirá las nuevas reglas fiscales si los ingresos no suben

España puede incumplir las reglas fiscales que exige la Unión Europea durante los próximos años por no disponer de un plan de ajuste a medio plazo. Así lo ha advertido el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en la presentación del informe de opinión 'La prórroga para 2024 de los Presupuestos Generales del Estado', en el que el instituto ha analizado las consecuencias de la decisión del Gobierno de no presentar cuentas este año, lo que ha provocado no disponer de las herramientas necesarias para lograr el objetivo.

El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha asegurado que el Gobierno haya renunciado a "ejercer la iniciativa presupuestaria por motivos políticos" ha llevado a una prórroga "atípica" porque se mantienen unas cuentas que "fueron avaladas por una mayoría parlamentaria distinta a la actual", por lo que "carece de capacidad de control". Además, recuerda que esta prórroga se produce en un año especialmente crucial desde el punto de vista presupuestario ya que se reactivan las reglas fiscales europeas -suspendidas desde la pandemia- y entra en vigor su revisión, que España será del 3%, una cifra que considera difícilmente alcanzable si no se acelera el recorte de gasto al haber acumulado un déficit público muy superior deseado, del 3,66% al cierre de marzo, y una deuda pública del 107,7%, muy por encima del objetivo de bajar el agujero al 60% durante los próximos ejercicios.

Por eso, Fernández de Mesa reclama al Ejecutivo que explique con un plan a medio plazo cómo se va a atajar déficit y deuda "en una situación de sostenibilidad", máxime cuando las nuevas reglas ponen el foco en la evolución del gasto primario neto de medidas de ingresos, que no puede crecer más del 2,6 % pero que en España, según sus cálculos, subirá un 4% este año y un 3,8% el próximo, por lo que ha admitido que habría margen para poder cumplir con las reglas marcadas, gracias al efecto positivo del ciclo económico y de la inflación sobre los ingresos públicos. Lo que cree que no logrará el Gobierno su corrección estructural, dadas la "ausencia de medidas correctoras y reformas estructurales" al respecto. "A pesar de las buenas previsiones sobre los principales indicadores presupuestarios en 2024, preocupa la falta de un plan de consolidación fiscal, en un contexto de entrada en vigor de las reglas de gasto de la Comisión Europea y de todavía elevado nivel de endeudamiento público".

Los expertos del IEE consideran que debería ampliarse el margen para la reducción de deuda, pese al acercamiento del déficit al 3% este año, porque "la prórroga presupuestaria y la inacción respecto a la consolidación fiscal comprometen, en ausencia de medidas adicionales, la senda de estabilidad a medio y largo plazo".

También apunta el peligro de seguir incrementando el nivel gasto. Según el IEE, esta prórroga presupuestaria "no frenará" su incremento, fundamentalmente por el impulso del gasto corriente, que contribuye en mayor medida al crecimiento de esta partida en el año en curso, mientras que el gasto en inversión "mantendrá su atonía". Este impulso del gasto corriente vendrá determinado por las nuevas medidas de gasto adicional que han sido aprobadas en pensiones y por el incremento de la remuneración de los asalariados del sector público. De cualquier modo, para el Instituto es positivo, que en el primer trimestre de 2024 se haya reducido el consumo público en un 1% en términos reales, tal y como anticipó el avance de la contabilidad trimestral de la pasada semana.

En este sentido, los analistas del IEE estiman que los ingresos públicos crecerán este año un 6,2% y los gastos, un 4%, aunque avisan que es "una cifra sujeta a incertidumbre" y que estará impulsada por el aumento de las pensiones, los salarios de los funcionarios y los intereses de la deuda. Pero al menos "no supondrá mayores dificultades para conseguir un déficit cercano al 3 % del PIB", ya que si lo necesitara el Ejecutivo podría limitar el incremento del gasto, aunque a largo plazo supone un riesgo mayor porque implica que "no hay un plan de consolidación fiscal".

Respecto a los ingresos, entienden que la prórroga presupuestaria no afecta a la capacidad del Gobierno para presentar iniciativas que supongan el incremento de ingresos a través de la creación de nuevos impuestos o la modificación de los existentes. Sin embargo, desde el IEE han alertado de que es más probable que en situaciones de excepcionalidad, como la prórroga presupuestaria, se incida en una "mala técnica legislativa, como es el abuso de los decretos ley" para la creación o modificación de figuras impositivas, incluyendo muchas veces efectos económicos retroactivos.