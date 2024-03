La aprobación de los EFT de bitcoin dispara el interés del inversor español en criptoactivos: el 70% aumentará su cartera

La aprobación de fondos de inversión cotizados respaldados por bitcoin (ETF) por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EEUU ha impulsado la cotización del bitcoin a máximos históricos y ha dado un vuelco al panorama inversor en España. El 60,4% de los inversores en estos activos digitales en España cree que la aprobación de los ETF de bitcoin al contado ha incrementado la seguridad y la confianza en las inversiones en criptomonedas y casi un 70% (68,1%) estaría considerando aumentar sus inversiones tras esta decisión, según el estudio “Tendencias de Inversiones en Sector Cripto en España 2024” realizado por el exchange de criptomonedas Bitget. "Sin duda, estamos observando un cambio notable en el comportamiento de inversión, con una creciente disposición a explorar y aumentar las inversiones en estos activos digitales", ha afirmado Maximiliano Hinz, Director de expansión en España y Latinoamérica de Bitget.

Estos EFT basados en bitcoin son fondos que cotizan en Bolsa y que siguen el precio del bitcoin. Es decir, permiten que el inversor se exponga al valor de la criptomoneda pero sin necesidad de poseerla ni de tener que acudir a los exchanges para comprarla o venderla. Esta novedad ha convertido al bitcoin en una reserva de valor y ha hecho que bata todos sus récords de cotización. A principios de año, el bitcoin tenía una capitalización de 800.000 millones de dólares y ahora se sitúa en 1,24 billones de dólares (1,15 billones de euros). Esta divisa digital alcanzó los 73.797 dólares (68.070 euros) de cotización el pasado 14 de marzo, aunque su valor se ha moderado un 14% desde ese récord y hoy ronda los 63.500 dólares (58.600 euros).

Pero, ¿qué está detrás realmente de esta presión compradora? Hay dos factores. La aceptación de los EFT de bitcoin motivó a las denominadas “ballenas”, inversores que tienen más de un millón de dólares dentro del ecosistema cripto. Con la aprobación de los EFT de bitcoin, estas no sólo no vendieron, sino que incluso compraron más bitcoins a pesar del elevado precio ante la posibilidad de que su valor pueda seguir aumentado. A esto se suma el "halving", un condición del protocolo de bitcoin que asegura que la cantidad de bitcoins que se pueden minar en cada bloque disminuye con el tiempo, haciendo que este activo sea más valioso. Estos factores dieron un impulso al precio del bitcoin del 75% entre enero y febrero, superando los máximos históricos.

Hombre, mayor de 45 años y que asume poco riesgo, el perfil inversor en España

El perfil típico del inversor en criptoactivos en España se diferencia del resto de países por tener una edad media más elevada y una estrategia alejada del riesgo. Los inversores españoles son mayormente hombres (84,5%) de más de 45 años (53,1%) y con menos de tres años de experiencia en inversiones criptográficas (72%). En cuanto a su ubicación geográfica, aproximadamente un tercio de estos inversores reside en Cataluña (32,8%), seguido de la Comunidad de Madrid (13,9%) y la Comunidad Valenciana (12,4%). En cuanto a su ocupación, la mayoría de los inversores españoles en criptoactivos trabajan en empresas privadas (38,7%) o son autónomos (21,9%), con una representación significativa de otros profesionales, como emprendedores (15,3%) y funcionarios públicos (13,9%).

Un dato relevante es que la mayoría de los inversores en criptoactivos españoles tienen experiencia previa en otros modelos de inversión, aunque no extensa (48%). Además, la mayoría de ellos (57,7%) no suelen contar con otros instrumentos de inversión en la actualidad. No obstante, el 51,8% sólo invierte hasta un 5% de su patrimonio, a los que se suma otro 26,3% que invierte entre el 5% y el 15%. Además, el 45,6% de los encuestados se consideran inversores moderados, optando por inversiones a largo plazo en criptomonedas con fundamentos sólidos y una amplia adopción, y un 24,5%, conservadores. Es decir, sólo un tercio de los inversores españoles en criptoactivos considera que sigue una estrategia agresiva y arriesgada.

El bitcoin lidera como la criptomoneda más popular entre estos inversores (37,4%), seguida de otras altcoins (25,1%) y stablecoins como USDT y USDC (13,8%). No obstante, hay un porcentaje llamativo de inversores españoles que invierten en memecoins, criptomonedas nacidas a partir de chistes de internet y que sufren constantes picos y hundimientos de precios. Matteo Taronna, analista de Bitget, explica que muchos inversores huyen del bitcoin por su alto precio y entrar a invertir directamente en memecoins para hacer "dinero rápido". "Al 2% le va bien, pero al 98% de las personas les suele salir mal la jugada", advierte. El principal motivo (47,3%) para invertir en criptos en su potencial de rendimiento y crecimiento.

El 50,4% de los inversores se muestran entusiastas sobre las criptomonedas y consideran que en el futuro sustituirán a las monedas físicas, pero estas tienen por delante varios desafíos: la falta de comprensión, la regulación gubernamental, los fraudes y la percepción negativa del público.