Aragón se posiciona como hub tecnológico europeo

Bajo el eslogan “donde la tecnología encuentra su propósito empresarial” se ha anunciado en Madrid la celebración de una nueva edición del congreso tecnológico "The Wave", el cual tendrá lugar del 19 al 21 de marzo en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Se trata de un encuentro que este año pretende triplicar la cifra de ponentes hasta alcanzar los cien, además de contar con la participación de 30 empresas tecnológicas, 75 startups, 18 scale up y 90 inversores.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha sido la encargada de desvelar todas las novedades que ofrecerá ''The Wave'' en su nueva cita, un congreso que según sus palabras "permite visibilizar el potencial tecnológico de la región".

“Aragón es un hub de tecnología en Europa. Hemos conseguido ser todo un referente tecnológico, no solo a nivel nacional, sino también europeo e internacional”. Durante su intervención, Mar Vaquero ha destacado el hito de haber conseguido inversiones de más de 40.000 millones de euros en proyectos tecnológicos, de los cuales, más de 33.000 están asociados tanto a grandes compañías, como a empresas aragonesas que llevan décadas apostando por la región. “Estas inversiones nos han permitido desarrollar todo un ecosistema y alinear la oportunidad en innovación, infraestructuras, repercusión y sostenibilidad, así como reforzar el ecosistema de la región”, ha señalado.

La vicepresidenta ha hecho alusión al Distrito Aragonés de Tecnología DAT César Alierta, un nuevo parque tecnológico de 79 hectáreas que quedará ubicado en el Campus Río Ebro para unirse a los otros dos ya existentes y formar un triángulo en el que el tejido empresarial de la región tenga su espacio de desarrollo. “La tecnología permeabiliza en todos los sectores y es accesible para todos, siendo ésta la estrategia que queremos impulsar desde el Gobierno de Aragón para que cualquier pueda utilizarla”, concluía su intervención.

La tecnología y la IA, una ventaja real para las empresas

Durante el acto de presentación ha tenido lugar también una mesa redonda moderada por la periodista Mónica Martínez, en la que se ha abordado cómo la tecnología y la inteligencia artificial son una ventaja real para las empresas. En ella han podido participar directivos de algunas de las empresas patrocinadoras y colaboradoras de The Wave: Suzana Curic, Country leader AWS Spain and Portugal; Gabriel López, Institutional relations and regulatory director en Microsoft; Félix Gil, CEO Integra Tecnología; Sergio López, fundador y CEO en Hiberus; y Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales en Ibercaja.

Gabriel López (Microsoft) ha mencionado cuatro elementos claves que tiene Aragón frente a otros lugares: Infraestructuras desde el punto de vista de comunicaciones; desarrollo del talento, también por parte del sector público; la generación de un ecosistema que va a potenciar su desarrollo; y por último, la posición estratégica que tiene la región, tanto a nivel nacional, como global.

Por su parte, Suzana Curic ha puesto el foco en que sin el dato no hay inteligencia artificial, por lo que las compañías deben hacer uso de tecnologías como Cloud Computing para ordenarlo y obtener todo su valor. Durante su intervención, la responsable de Amazon Web Services también ha destacado la necesidad de trabajar en entornos seguros, responsables y éticos, defendiendo la necesidad de tratar a la inteligencia artificial con una gobernanza segura.

El CEO de Integra Tecnología, Félix Gil, subrayó durante su intervención que “el tsunami tecnológico tiene la oportunidad de hacernos mejores personas y de facilitarnos la vida, algo en lo que debemos enfocarnos”. Para ello es necesario unir tecnología y conocimiento, opinando que o hacemos que las personas se formen en IA o no alcanzaremos el propósito.

En la misma línea piensa Sergio López, fundador y CEO en Hiberus, quien ha mencionado que “el reto en materia de personas es tremendo”, haciendo alusión a que la ola que viene va a ser totalmente transformadora y va a cambiar la forma de trabajar. “Tiene un componente bueno, puesto que habrá muchas oportunidades de empleo y eficiencia empresarial, pero a su vez, lo malo es que tendrán que renovarse las capacidades de todos estos profesionales”.

Por último, Enrique Barbero, de Ibercaja, ha destacado que “el foco en esta transformación digital lo estamos poniendo en mejorar los canales para ofrecer la rapidez e inmediatez que los clientes nos exigen. Acompañarse de empresas tecnológicas especialistas en la materia nos permitirá desarrollar capacidades de adaptación”, recordando que el banco aragonés ya ha superado los 150 años de existencia.

Como punto y final a la mesa redonda, los participantes han ofrecido su visión particular de lo que supone la celebración de un evento como The Wave. Para Gabriel López es “tecnología en acción, de manera que el congreso es un gran apoyo para su implementación”. “Surfear a máxima velocidad la nueva tecnología” es como lo describe Suzana Curic. Por su parte, Félix Gil lo define como el lugar para traer el futuro al presente de las personas. Para Sergio López de Hiberux, The Wave es donde la tecnología encuentra, en este instante de transformación, su momento actual. Enrique Barbero cerraba la mesa debate con el titular: “The Wave es innovación, tecnología y colaboración con propósito”.

Novedades de The Wave 2025

The Wave 2025 es un congreso centrado en la inteligencia artificial y la tecnología, una cita que está planteada para directivos, empresarios y profesionales interesados en transformar los avances tecnológicos en ventajas competitivas tangibles para sus empresas. En esta segunda edición, la organización desplegará un total de seis espacios diferentes, con Planet Zero donde se llevarán a cabo las intervenciones principales e institucionales.

Lunar LAB contará con diversos clusters donde se desarrollarán ponencias disruptivas y talleres de innovación. Expo Horizon tendrá un amplio espacio de exposición, con stands de empresas que podrán mostrar a los asistentes sus soluciones y servicios. También habrá tiempo para el ocio, con un escenario y espectáculos en el área Wav-E Star, así como ExoPlanet Drink&Food y Nebula Lounge donde será posible degustar la gastronomía de la región.