Así es el nuevo Plan de Control Tributario: esto pasará con las ventas en plataformas, los neobancos y las sanciones por pequeños errores involuntarios

El nuevo Plan de Control Tributario y Aduanero propone analizar la liquidación definitiva de los impuestos extraordinarios a la banca y energéticas, así como extender el control tanto sobre los operadores extranjeros que venden productos en plataformas online, como sobre los "neobancos".

El escrito, publicado en el BOE este mismo jueves, desglosa las actuaciones más relevantes a llevar a cabo por la Agencia Tributaria en el ejercicio de 2024. Durante su transcurso, se autoliquidarán el pago anticipado y la liquidación definitiva de ambos gravámenes, así como el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Está prevista la solicitud de su devolución por parte de las grandes empresas y que será controlada por Hacienda.

La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 19 de enero referente a las modificaciones del Impuesto sobre Sociedades, afectarán tanto a este ejercicio como al transcurso de los posteriores.

Control en la economía de las plataformas digitales

El crecimiento de las transacciones realizadas en plataformas online ha alcanzado los dos dígitos en el transcurso de 2020 a 2023. Además, también se ha registrado la presencia de personas y entidades no establecidas en el territorio de aplicación del impuesto que están obligadas a satisfacer el IVA en el país.

Debido a estos factores, el plan propone una revisión censal de operadores no establecidos registrados en España que actúan por medio de plataformas en ventas a consumidores finales en el país.

"Neobancos"

También se intensificará el control sobre las entidades de pago electrónico y otros sistemas con características similares para evitar que la utilización de estos medios de pago puedan llegar a constituir una vía de elusión o fraude.

Seguirán, además, las captaciones de información relativas a empresas intermediarias de la inversión y pago en monedas virtuales. Con esto se pretende intensificar el registro de los inversores en este tipo de activos y conocer más información sobre su renta y patrimonio.

Cambios de residencia fiscal

Se ha observado también que un cierto número de personas no nacionales eligen vivir en España, estableciendo su residencia habitual en territorio español, permaneciendo en él durante más de 183 días del año natural, pero no comienzan a tributar como residentes por su renta mundial, sino que lo siguen haciendo, incorrectamente, a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Es por ello, que el plan pretende atender a la simulación de la residencia fiscal de algunos contribuyentes que pretenden aprovecharse de zonas con una menor tributación.

Ya en 2023 se comenzó con el control de estas tendencias de deslocalización interna de grandes patrimonios y se pretende que esta actividad reguladora continúe en 2024.

Incidencias en la renta

Para llevar a cabo la corrección de una serie de incidencias detectadas en las pasadas campañas de Declaración de la Renta, se pondrá en marcha una campaña de avisos a los contribuyentes informándoles de estas incidencias.

De esta manera, será el propio contribuyente quien corrija esas incidencias, si lo estima pertinente, antes de la actuación de la Administración.