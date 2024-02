¿A partir de qué cantidad estoy obligado a hacer la declaración de la renta 2023-2024?

El próximo 3 de abril la Agencia Tributaria abrirá el portal telemático para la presentación de la Declaración de la Renta 2023-2024. Todo aquel con residencia en España y que, o bien sea trabajador autónomo o por cuenta ajena, o bien sea pensionista y, por tanto, hayan percibido ingresos durante el último ejercicio deberán presentar el documento. Algunas personas que cumplan estas condiciones pueden quedar exentas de realizar estos trámites, por ello antes de enfrentarnos a este proceso debemos tener en cuenta cuál es el mínimo a partir del cual será obligatorio realizar este trámite.

¿Cuándo estoy obligado a hacer la Declaración de la Renta?

Para obtener la respuesta, deben tenerse en cuenta el número de pagadores. Las personas que cuentan con un único pagador, deberán enfrentarse a la declaración siempre y cuando hayan ingresado, al menos, 22.000 euros. Para aquellos que tienen más de un pagador, esta cifra desciende hasta los 15.000 euros.

Cuando no se alcanzan estos mínimos, no existe la obligación de presentar el documento ante la Agencia Tributaria, pero en ocasiones puede resultar interesante, ya que puede salir a devolver. Siempre que haya habido un exceso de retención, se podrá reclamar este dinero al Estado. En caso de no hacerlos, Hacienda se quedará ese dinero y no lo devolverá.

Debido a la subida del SMI este será el último año en el que se mantendrán estos parámetros, pues el Gobierno ya ha aprobado una subida del valor mínimo hasta los 15.876 euros.

Declaración de la Renta de pensionistas

Los pensionistas entran dentro del grupo de personas que deben presentar la Declaración de la Renta. Al igual que los trabajadores, aquellos que no superen los 22.000 euros en ingresos quedan liberados de este trámite. Asimismo, los jubilados que reciban una pensión pública y cuya ganancia anual sea inferior a los 12.900 euros tampoco deberán hacerlo.