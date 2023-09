Bizum: lo qué puede pagar, cuántas operaciones puede hacer y hasta qué importe

La popularidad de la aplicación Bizum es innegable y es que esta herramienta de pago se ha vuelto un imprescindible para los más de 24 millones de usuarios que la utilizan día a día. Esta permite enviar dinero de manera inmediata, haciendo que las personas que lo reciben, tengan una disponibilidad al momento de los fondos en su cuenta corriente habitual, sin necesidad de cambiar de banco.

¿Qué necesitas para poder usar Bizum?

Para utilizar Bizumsolo es necesario contar con una cuenta bancaria (IBAN) en una de las 38 entidades que ofrecen el servicio y también disponer de un número de teléfono móvil para descargarse la aplicación y dar de alta el servicio.

"Bizum no está disponible para usuarios con cuenta bancaria de fuera de España, aunque si para usuarios con móviles extranjeros que tengan cuenta corriente española", explican desde el blog de "Mi Jubilación" de BBVA.

Además de enviar y recibir dinero al instante, los usuarios de Bizum pueden pagar en comercios online o incluso donar a una ONG desde el teléfono móvil.

Límites de Bizum

No existe un límite en el número de Bizum que una persona puede enviar, sin embargo, si que existe un límite en las operaciones que se pueden recibir por Bizum. Actualmente, para los particulares, el límite de operaciones recibidas es de60 al mes. En el caso de hacer un Bizum a una persona que ha sobrepasado ese límite, la aplicación nos enviará un mensaje alertándonos de que esa operación no puede efectuarse, por lo que no se producirá ningún movimiento de fondos de nuestra cuenta.

El número máximo de destinatarios que se pueden incluir en una solicitud-envío múltiple de Bizum es de 30. La duración de un envío pendiente a un no cliente es de 2 días, y la de una solicitud pendiente a un no cliente es de 7 días.

Importes máximos y mínimos

El importe mínimo por operación asciende a 0,50 euros y el máximo por operación es de 1.000 euros. El importe máximo de las operaciones enviadas por una persona en un mismo día es de 2.000 euros, y el importe máximo en un mes asciende a los 5.000 euros. El importe máximo por las operaciones recibidas en un mismo día por una persona es también de 2.000 euros.

Además, en el caso de que una persona cuente con más de una cuenta corriente en distintos bancos, esta no podrá activar Bizum en varias de ellas con el mismo número de móvil. Por tanto, solo se podrá contar con esta aplicación en una de las entidades, pudiendo cambiar de una a otra tantas veces como se quiera.