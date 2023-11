S&P avisa del "riesgo moral" de perdonar la deuda a Cataluña y cree que será un "alivio sólo temporal"

"La condonación de parte de la deuda de Cataluña por parte del Estado sólo abordaría los desequilibrios fiscales pasados y, en ausencia de reformas estructurales del sistema de financiación, provocaría únicamente un alivio temporal para las administraciones afectadas, en caso de extenderse a más comunidades, dada la menor carga de la deuda per se y por intereses". Alto, claro y sin ambages ha analizado la agencia de calificación S&P el acuerdo firmado entre el PSOE y ERC para una quita de la deuda que acumula la Generalitat de Catalunya con la Administración Central, además de apuntar que se creará un "riesgo moral" por la falta de equidad e igualdad entre territorios, ya que saldrían comparativamente más beneficiadas las regiones con un mayor endeudamiento frente a las que cuentan con una situación más saneada.

Aunque afirma que no afectará al 'rating' actual de España (A/Estable/A-1) ya que los pasivos de las comunidades autónomas no implican un mayor endeudamiento a nivel macro por la asunción que hace de ella el Gobierno, S&P sí ha alertado de que el acuerdo incluye el aumento de la deuda como consecuencia del ciclo económico, pero no lo va hacer sobre los "detalles sobre el cálculo subyacente, ni cómo se calcularía el apoyo al resto de regiones". En consecuencia, S&P estima que "todavía no puede evaluar con precisión el impacto que tendría en cada entidad calificada a nivel individual".

Eso sí, S&P remarca que si se implementa el acuerdo, es probable que evalúen el impacto en las calificaciones de las regiones desde neutral hasta positivo, dependiendo de su alcance, aunque insiste en que "esta medida solo aborda las consecuencias de desequilibrios presupuestarios previos".

También expone que pese a que conllevaría un alivio en las finanzas de las regiones porque "reduciría los pagos de intereses y tendría un impacto positivo en los balances operativos", alerta de que dicho acuerdo podría generar el citado riesgo moral al "disminuir los incentivos para que las regiones limiten el crecimiento de la deuda, anticipando medidas similares en el futuro", y tampoco evitaría "déficits renovados".

La agencia hace hincapié asimismo en que lo firmado no es una acuerdo firme, ya que está rubricado sólo entre los dos partidos políticos y, como tal, "no tiene implicaciones financieras inmediatas", pues su aprobación depende del nombramiento de un nuevo Gobierno -que depende de votos de terceros- y de su posterior capacidad para poder aplicarlo. En este caso sería la ampliación del alivio de la deuda a otras regiones de régimen común, que incluye la posibilidad de transferir recursos para cancelar la deuda contraída con terceros, distintos del Estado. Según apunta S&P en su informe, "es probable que esta disposición se haya concebido para tener en cuenta las grandes asimetrías existentes tanto en la carga de la deuda como en el perfil de la misma entre las regiones, algunas de las cuales no tienen ninguna deuda pendiente con el gobierno central".

El pasado 2 de noviembre, PSOE y ERC firmaron un acuerdo por el que el Estado asumiría la condonación de 15.000 millones de euros de deuda que esta tiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que supone más del 17% de la deuda total de Cataluña a junio de 2023.