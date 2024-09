¿El banco puede subirme la cuota de mi hipoteca a tipo fijo tras el contrato?

Las rebajas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) no sólo abaratan las hipotecas vigentes a tipo variable, al trasladarse estas bajadas al euríbor, sino que también se traducen en nuevas ofertas hipotecarias a tipo fijo con mejores condiciones. En el caso de tener una hipoteca a tipo fijo ya contratada, cuya cuota siempre es la misma, los intereses que se cobran no pueden variar, ni al alza ni a la baja. No obstante, hay excepciones que sí que pueden acabar alterando el dinero que se paga a fin de mes.

Vinculaciones como domiciliar una nómina, utilizar una tarjeta un número determinado de veces, contratar seguros de vida o de hogar, un plan de pensiones o una alarma pueden reducir la cuota hipotecaria, ya que a cambio de contratar estos productos el banco ofrece tipos de intereses más bajos. Si dejas de cumplir con alguna de estas obligaciones o cancelas alguno de los productos vinculados, el banco podría aplicar una penalización.

Esto puede traducirse en un aumento del tipo de interés de la hipoteca, lo que incrementaría la cuota mensual que pagas. Las condiciones exactas dependerán del contrato que hayas firmado y de los términos acordados con tu entidad bancaria. También podría aplicarse una pérdida de ciertas bonificaciones o la imposición de una penalización financiera. Por lo tanto, antes de cancelar estos productos hay que analizar si compensa frente al aumento del coste de la hipoteca.

Otro escenario en el que la cuota de la hipoteca puede incrementarse es cuando estos productos vinculados sufren cambios, como una revisión de las comisiones de la tarjeta o un encarecimiento de la prima del seguro de hogar o de vida, siempre que queden contempladas en el contrato. Además, si no pagas una cuota de la hipoteca a tiempo, la entidad puede aplicar intereses de demora que encarecerán la siguiente cuota hipotecaria, siendo otro caso en el que la hipoteca a tipo fijo puede encarecerse.

En definitiva, la cuota de una hipoteca a tipo fijo no debería subir por cambios en el mercado o decisiones del banco una vez firmada, pero es recomendable revisar todos los detalles del contrato para estar seguro de las condiciones exactas, ya que otros productos sí podrían encarecerse.