Banco Sabadell avisa a sus accionistas: "El ajuste del BBVA a la OPA empeora la oferta"

Nuevo aviso de navegantes de Banco Sabadell a sus accionistas. El presidente de la entidad, Josep Oliu, ha advertido que los ajustes que ha hecho esta semana BBVA del canje de la oferta por el Sabadell "son absolutamente neutrales" y "empeoran la oferta". En un encuentro con accionistas del banco en Barcelona, Oliu defendió que el banco "genera mayor valor para sus accionistas como entidad en solitario", tras recordar que es el banco europeo con la mayor revalorización de sus títulos en el año.

Se refiere Oliu al anuncio hecho por BBVA esta semana de ajustar la oferta de canje para entregar un título a cambio de 5,0196 del Sabadell y 0,29 euros en metálico, que será el importe del dividendo que repartirá la próxima semana. Este nuevo canje de una acción -en lugar del 4,83 previo-, más los 0,29 euros en efectivo, responde a la necesidad de recalcular el valor de los títulos tras sendos repartos de dividendos por parte de las dos entidades. "Nosotros hemos dado ocho céntimos, ellos nos han empeorado la ecuación de canje en esos ocho céntimos y solo nos devuelven seis", incidió el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, que avanzó que el escenario que considera más probable es que el proceso de la OPA se resuelva en el segundo trimestre del año 2025, "aunque podría incluso llegar hasta el verano".

Reunión con accionistas de Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell

El presidente de la entidad consideró que "el mercado nos ha venido a dar la razón a los motivos por los que el consejo rechazó la opa", ya que la valoración por BBVA de la acción del Sabadell ha pasado de 2,22 euros al inicio de la opa a 1,84 euros ahora por la volatilidad de las acciones de ambas entidades. A este respecto, explicó que la acción del Sabadell ha subido, dado que el banco tiene el 85% de su negocio en España, y la del BBVA ha bajado porque posee el 60% en México, mercado en el que se ha depreciado.

La pelota está ahora mismo en el tejado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que debe evaluar el impacto que tendría la OPA y sus consecuencias en ambas entidades y sobre accionistas, clientes y en el mercado bancario. Todo apunta a que el regulador no resolverá el caso en la llamada fase uno -cuando una operación es sencilla y está prácticamente acordada- y no emitirá su dictamen a corto plazo. Fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que el análisis pasará a una segunda fase porque "son muchas las implicaciones que afectan al mercado, sobre todo a pymes y no tanto a clientes particulares, lo que añade mucha complejidad al proceso por su impacto en la competencia". Si se materializa ese escenario se abriría una tercera fase, en la que el Gobierno contaría con 45 días para evaluar las eventuales condiciones impuestas por la CNMC para dar luz verde a la operación, endurecerlas, rebajarlas o bien mantenerlas inalteradas.

Oliu quiso dejar claro que, en estos momentos, descarta la posibilidad de que la OPA tenga éxito, porque el Gobierno "ya ha manifestado de manera muy fehaciente que no va a autorizar una fusión". Por lo tanto, ha explicado, el Sabadell continuaría cotizando en bolsa, pero "con un socio mayoritario" que podría levantar cuestiones en la junta general. También ha insistido en que "solo con la aquiescencia de más del 90 % de los accionistas el BBVA podría hacer una OPA de exclusión con las mismas condiciones que se hubiese hecho la opa previa y podría obtener el 100 % de las acciones", ya que, de otra manera, el accionista mayoritario tendría que negociar con los minoritarios sobre una eventual fusión, "y para eso tendría que pagar. Por eso, lo más probable es que no pase nada".

Ambos dirigentes han vuelto a reclamar transparencia a BBVA en la operación y que "no esconda ninguna información". El presidente aprovechó para recordar que el BBVA "está acusado como entidad dentro de un proceso penal" y que "el resultado de esta acusación, de declararse culpable, puede tener también una repercusión importante en el valor de la acción". Se refiere Oliu a que la Audiencia Nacional propuso juzgar por cohecho y revelación de secretos al BBVA y al que fuera presidente de la entidad, Francisco González, por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

Para cerrar el acto, Oliu quiso respaldar públicamente la labor realizada por González-Bueno desde su llegada a la entidad y recordó que el consejo del banco rechazó la fusión propuesta por BBVA. "Tengo confianza en el proyecto y en el equipo directivo del banco liderado por César", aseguró. "Ha realizado un trabajo extraordinario" tras reconducir la estrategia del banco, que ha llevado al Sabadell a tener una ratio de capital y una rentabilidad superiores al 13%.