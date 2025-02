Banco Sabadell reitera que "la OPA de BBVA no tiene sentido. Nadie va a canjear acciones para perder dinero"

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha vuelto a cargar contra la OPA hostil lanzada por el BBVA por la entidad catalana porque hay una "oposición social es abrumadora" en la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2024, que cerró con un beneficio de 1.827 millones de euros, un 37,1% más. González-Bueno volvió a reiterar su rechazo porque "no tiene sentido" al implicar ofrecer una prima negativa "que ningún accionista aprobaría porque perdería valor. Nadie va a canjear sus acciones para perder dinero".

Además, ha insistido en que la oposición a esta operación "no es política, sino social, porque ha generado una "oposición abrumadora" de estamentos y entidades muy diversas "basada en el bien común". Por ello cree que la operación "no va a salir" y que el banco catalán continuará con su proyecto "en solitario". El consejero delegado ha insistido en que la oferta lanzada por BBVA sobre la entidad con el precio actual de la oferta "no no la veo, porque no están pagando el valor intrínseco del banco. Y además es hostil, nosotros no la queremos. Nada ha cambiado, bueno sí, que la prima ha pasado a negativa".

Para explicar su posición, el Sabadell expondrá a los accionistas su estrategia financiera hasta 2027 en primavera, antes de un eventual canje de acciones con el BBVA, que, de producirse, podría ocurrir en torno a junio. Este calendario servirá para que los accionistas "tengan toda la información relevante sobre cuál es el proyecto en solitario del Sabadell" antes de decidir si aceptan una oferta. "Tendrán la información por nuestra parte con luz y taquígrafos" para que puedan "poner en la balanza las distintas cosas y decidan libremente". Para ello, ha avanzado que convocará un Capital Markets Day para desgranar sus planes futuros ante inversores y analistas una vez haya tenido lugar la presentación de resultados del primer trimestre de 2025.

González-Bueno ha reiterado que "las opas tienen sentido para hacer fusiones" y, en ese escenario, tendría un coste de capital elevado y eliminaría gran parte de las sinergias, por lo que las condiciones para minimizar el posible daño a la competencia tendrían que aplicarse igualmente. "A nosotros nos parece que es un hipótesis difícil".

Respecto al retorno de la sede social a Sabadell, el consejero delegado ha asegurado que la decisión "no ha provocado salidas de fondos ni problemas comerciales. El impacto del nuevo cambio "ha sido nulo, ni ha sido positivo en Cataluña ni ha sido negativo en el resto de España" y que se tomó también por la OPA, ya que la intención ha sido "alejarlo lo más posible de un eventual momento de canje de acciones. Llevábamos mucho tiempo meditando la decisión, pero no la anunciamos hasta que el consejo tuvo tomada la decisión definitiva. El objetivo de hacerlo cuanto antes era que el movimiento hiciese el menor ruido posible y no provocase distorsiones en otro proceso", ha incidido.

En el mismo sentido ha explicado que trasladar la sede desde Alicante de nuevo a Sabadell "era algo que nosotros creíamos que había que hacer una vez que hemos comprobado que no iba a tener ningún significativo. Si la sede del Banco de Santander está en Santander, la sede del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria está en Bilbao, la sede del Sabadell debe de estar en Sabadell".