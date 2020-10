Báñez cree que la caída del paro da «motivos para la esperanza»

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha considerado hoy que la bajada del paro y la subida de afiliaciones en mayo son "datos claramente positivos"que "muestran que tenemos motivos para la esperanza".

En un acto informativo para presentar al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, la ministra ha destacado que, no obstante, "el Gobierno no se conforma"y seguirá "trabajando para dar oportunidades a todos los españoles que hoy no tienen empleo".

El paro registrado bajó en mayo por tercer mes consecutivo, con 98.265 desempleados menos, con lo que el total de desocupados se situó en 4.890.928, mientras que el número medio de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 134.660 personas.

Báñez ha afirmado que estos datos son "muy buenos"-los mejores de la serie histórica en paro y desde que comenzó la crisis en la Seguridad Social, ha destacado- y "demuestran que entre todos podemos salir de la crisis"y que "estamos sentando las bases de salida de la recesión".

La ministra, para quien "estamos en el camino de la salida de la crisis", ha asegurado que el Ejecutivo "siempre"estará al lado del trabajador que también crea empleo.

Y de ahí "el compromiso del Gobierno de España con los autónomos"y el convencimiento de que "serán la pieza clave"de la salida de la actual recesión.

Se trata, ha dicho Báñez, de un colectivo "muy potente", ya que "son las empresas y los empleadores los que tienen la llave para crear empleo".

Lo que se le pide al Gobierno, ha añadido, es que quite "barreras"y no alimenten "obstáculos". En definitiva "que no estorbemos", ha dicho.