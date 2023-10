Baublock, un nuevo proyecto para mejorar nuestro futuro

Baublock es una empresa de construcción andaluza cuya unidad de producción se localiza en El Puerto de Santa María, Cádiz. Si por algo destaca esta empresa en el panorama constructivo nacional es por su conocido y sostenible Hormigón Celular Curado en Autoclave, HCCA en siglas. Este material es energéticamente eficiente desde el inicio de su producción, ya que esta sigue un modelo circular de producción libre de residuos, gracias a una nueva planta innovadora la cual dará empleo a 60 trabajadores. Todo ello bajo una visión y sobre todo misión clara: aportar soluciones económicamente competitivas y técnicamente avanzadas por medio del uso de Baublock HCCA en la construcción de muros exteriores e interiores de todo tipo de edificación en España.

Una fábrica para el futuro

Para poder cumplir con esos estándares de eficiencia y cuidado del medio ambiente, Baublock ha construido una nueva fábrica con cuatro hectáreas de tamaño, la cual está equipada con los últimos equipos innovadores de fabricantes europeos. La capacidad en su primera etapa es de 200.000 metros cúbicos al año o lo que es lo mismo, 1.000.000 de metros cuadrados de paredes, y 600.000 metros cúbicos cuando llegue a su nivel máximo de producción.

Como se ha dicho, esta planta no es solo eficiente, si no también respeta el medio ambiente, gracias a la utilización de energías renovables, como paneles solares o el gas natural como fuente de energía. Además, el agua (principal elemento en la producción de hormigón celular curado en autoclave), posee un ciclo cerrado de agua-vapor-agua, evitando así el desperdicio de este bien tan preciado. Por último, la producción del HCCA tiene un impacto cero al no generar ningún tipo de residuo.

Los bloques Baublock

La propia marca los define como piedra artificial blanca con hormigón celular ligero con poros distribuidos uniformemente en todo el volumen. Baublock se presenta en el mercado de la construcción en forma de bloques con la forma geométrica precisa para la construcción de paredes internas y externas de edificios energéticamente eficientes de clase A. Además, todos ellos son 100% reciclables para producir nuevos bloques. Todo esto aporta un importante beneficio al mercado de la construcción en España, ya que sus precisas dimensiones geométricas y su acabado final se traduce en una ejecución de las obras más rápidas y baratas. Y es que desde la marca estiman que la productividad de las construcciones se verá incrementada de 3 a 4 veces, provocando un mayor rendimiento de las inversiones. Además, su potente aislamiento térmico produce un ahorro tanto del constructor, al no tener que invertir tanto en aislamientos tradicionales; como en el comprador, ya que se reducen las pérdidas térmicas, traduciéndose en un ahorro de energía tanto en invierno como en verano.

Lo que nos lleva a otro de los principales argumentos a favor de utilizar este tipo de hormigón: su protección del medio ambiente. Y es que la utilización de estos bloques genera desarrollo sostenible, ya que garantizan la eficiencia energética de los edificios en los que se usan, ayudando a reducir las emisiones de estos a largo plazo. Después, su ayuda a la descarbonización, ya que, gracias a sus propiedades químicas, absorben CO2 en todo el ciclo de su vida con 77kg por m3, convirtiéndolos así en sumideros permanentes de carbono. Y por último, destacan por su producción energéticamente eficiente al requerirse de hasta 4 veces menos energía que la producción tradicional de ladrillos.

El HCCA en el mundo

En España, el uso de este tipo de material ha sido bajo hasta la actualidad, ya que no existía producción propia, resumiéndose el consumo anual en unos 35.000 m3, provenientes en su totalidad de la exportación, demandado principalmente por extranjeros en zonas costeras. Estos datos chocan mucho con la producción en Europa, donde anualmente se fabrican 17,5 millones de m3, siendo Inglaterra e Irlanda dos de los que más con 2,5 millones de m3. A nivel internacional, China es uno de los mayores productores de este material con datos que multiplican casi por 10 los europeos, ya que en el país asiático se utilizan unos 150 millones de m3 en la construcción de edificios.

La mujer en el mundo de la construcción

Flor Zafra representó a Baublock en el II Foro Liderazgo Femenino de LA RAZÓN. En él, explicó cual debe de ser el papel de la mujer en un mundo tan masculinizado como es el de la construcción. Sobre ello, Zafra tiene claro que "por desgracia ahora mismo la mujer tiene que demostrar su valía con un esfuerzo mayor en nuestro sector", aunque reconoce que en su caso "llama la atención que sea una mujer quien esté liderando un proyecto tan técnico como es la introducción de un nuevo material constructivo en España", y por eso, Zafra lo ve como una oportunidad más que un obstáculo.