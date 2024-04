Berkeley llevará a España a un arbitraje internacional en el Ciadi por la mina de uranio de Salamanca

La compañía australiana Berkeley acudirá finalmente a un arbitraje internacional para resolver la disputa que mantiene con España por el proyecto de mina de uranio que quiere abrir en la localidad salmantina de Retortillo (Salamanca). La compañía ha comunicado hoy a la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV) que someterá a arbitraje internacional bajo el Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Ciadi) el contencioso que mantiene que el Estado por este proyecto. LA RAZÓN ya avanzó en marzo de 2023 que la compañía estaba valorando esta vía para desatascar su proyecto.

La empresa ha anunciado su intención de trasladar el caso al Ciadi a través de su filial Berkeley Exploration Limited (BEL), después de que el Gobierno español no haya entablado ninguna negociación al respecto tras la notificación presentada en noviembre de 2022 al presidente del Ejecutivo y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). "A la fecha de este anuncio, el Gobierno español no ha entablado ninguna discusión relacionada con la disputa y Berkeley no ha tenido más opción que tomar medidas y hacer cumplir sus derechos en el proyecto de Salamanca a través de un arbitraje internacional", expone la compañía.

Berkeley presentó una notificación por escrito tanto a Presidencia del Gobierno como al Miteco anunciando una posible disputa de inversión en noviembre de 2022 en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía, justo antes de que España abandonase este tratado y evitase que Berkeley pudiese recurrir a esta vía. Este marco prevé tres meses de negociación entre las partes antes de recurrir a medidas más contundentes como el arbitraje. Sin embargo, la minera y el Gobierno no han alcanzado ningún acuerdo, como pone de manifiesto el hecho de que Transición Ecológica resolviese de forma negativa el 6 de febrero de 2023 el recurso que la compañía presentó en diciembre de 2021 contra la decisión del ministerio de paralizar el proyecto.

Rechazo del proyecto

Amparándose en un informe negativo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el departamento que dirige Teresa Ribera resolvió entonces denegar el permiso para iniciar la construcción del proyecto. Una decisión muy cuestionada por Berkeley. La compañía, sin embargo, considera que el documento del CSN alega "incertidumbres" para no haber sido positivos que, según la minera, podrían haberse resuelto, tal y como le transmitieron a Transición Ecológica durante el trámite de audiencia que se celebró en el proceso por el que la minera recurrió la denegación del permiso en diciembre de 2021.

A fin de presentar su recurso ante el Ciadi, Berkeley Exploration Limited ha contratado los equipos de especialistas de Herbert Smith Freehills Spain LLP y LCS Abogados para preparar y presentar conjuntamente la solicitud de arbitraje al Ciadi, y representarlo en estos procedimientos.

A pesar de la disputa por las inversiones, Berkeley ha asegurado que sigue comprometido con el proyecto de Salamanca y continúa "abierto a un diálogo constructivo con España", subrayando que está dispuesto a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una solución amistosa a la situación y tiene la esperanza de que puedan tener lugar negociaciones en el corto plazo.

Berkeley también presentó en abril del pasado año un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Miteco de paralizar el proyecto de Salamanca.