Booking no se plantea desinvertir en España pese a la multa de Competencia y las trabas a los pisos turísticos

Con una sanción histórica de Competencia y una creciente presión contra los pisos turísticos, España se ha convertido en un mercado cada vez más complejo para Booking. A pesar de estos desafíos, el gigante estadounidense de alojamientos turísticos descarta cualquier retirada de inversiones en el país. “La apuesta por España en ningún caso está en duda por parte de la compañía. Es un mercado muy importante, de los más importantes para Booking a nivel mundial, y eso conlleva que nuestra colaboración y nuestra apuesta por España se mantenga tan positiva como ha sido en estos 20 años ya casi de historia en el país", asegura Pilar Crespo, regional manager de Booking en España y Portugal, en una entrevista concedida a LA RAZÓN durante la 45º edición de Fitur.

Esto no impidió que la directiva de Booking volviese a mostrar el rechazo de la plataforma a la multa histórica de la CNMC y explicase que existe bastante desconocimiento sobre esta cuestión que "genera incertidumbre para nuestros partners y para la industria en general". En concreto, en julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó al gigante estadounidense Booking con 413,2 millones por abusar de su posición de dominio desde, al menos, el 1 de enero de 2019 hasta es momento. Para imponer la mayor multa de su historia, Competencia argumentó que la plataforma había impedido a los hoteles españoles ofertar precios más bajos en sus webs mediante condiciones comerciales inequitativas y había posicionado mejor a los hoteles con más reservas en Booking, restringiendo la competencia de otras agencias.

La regional manager de Booking recuerda que la designación de Booking como gatekeeper bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea conllevó la eliminación de todas las cláusulas de paridad desde del 1 de julio de 2024, antes del plazo impuesto por el DMA (13 de noviembre de 2024) y antes que la multa de Competencia, que llegó el 7 de julio. Estas cláusulas son disposiciones contractuales que obligan a los hoteles a garantizar que los precios y condiciones que ofrecen en Booking sean iguales o mejores que los que los hoteles ofrecen en otros canales de venta, como su propia web, otras plataformas de reserva online y reservas directas.

Además del rechazo verbal, Crespo señala que la compañía recurrió la sanción el pasado 30 de octubre ante la Audiencia Nacional. "El caso está en la Audiencia Nacional, cuya primera decisión tiene que ser si obliga a Booking a retirar las cláusulas catalogadas como abusivas y pagar la multa previamente a la resolución del caso, aunque el fallo final sea a favor y conlleve una devolución o si, por el contrario, todo se queda paralizado hasta que la Justicia se pronuncie".

Menos de dos meses después de la multa de Competencia, el TJUE sentenció que las cláusulas de plataformas de reservas de alojamientos online como Booking que prohíben a los hoteles ofrecer precios más bajos a través de otros canales de venta, como otras plataformas, agencias o sus propias webs, sean "objetivamente necesarias" ni "proporcionadas" a sus objetivos comerciales. No obstante, matiza Crespo, no las catalogó como” ilegales”.

Otro frente abierto para la operativa de plataformas como Booking o Airbnb en España son las nuevas exigencias regulatorias que se aplicarán en los próximos meses a los pisos turísticos.En julio entrará en vigor el registro de viviendas de corta duración y hace menos de dos semanas el presidente del Gobierno, anunció 12 medidas para combatir la crisis de vivienda, entre las que están incluidas la aplicación de IVA (previsiblemente del 21%) al alquiler turístico para equipararlo a otras actividades económicas y frenar la oferta ilegal y la creación de un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones para luchar contra el fraude de los alquileres de temporada.

El Gobierno ha basado buena parte de su argumentario sobre la crisis de vivienda en el peso que están ganando los alquileres turísticos en detrimento del alquiler habitual. Aunque es cierto que modalidades alternativas al alquiler permanente, como el turístico, de temporada o por habitación, han crecido en el último año para esquivar los topes de precios de la Ley de Vivienda, su peso sigue siendo muy reducido y el problema de base es la falta de stock de vivienda frente a una demanda creciente.

“La problemática de la vivienda sin duda es una una temática mucho más compleja que hay que abordarla desde muchas aristas, siendo los pisos turísticos uno de los elementos a regular, pero no el único elemento que está afectando o que pudiera afectar a esta situación, puesto que al final en datos estadísticos poco más del 1% de toda la planta de viviendas de este país a día de hoy tienen un uso turístico”, argumenta Crespo.

"No creemos que los pisos ilegales sean una gran problemática en el país”, añade la regional manager de Booking, que defiende la necesidad de que esta tipología de arrendamiento esté presente en las ciudades pero de “una manera balanceada, proporcionada y con una regulación ordenada y clara para todos los agentes que tenemos que respetarla”. “Al final también estamos aquí velando por el bienestar de los residentes de las ciudades. Queremos ser un aliado de los gobiernos para buscar un crecimiento del turismo coherente, sostenible y, por supuesto, legal", asegura Crespo.

"Estamos en conversaciones muy fluidas con el Ministerio de Vivienda en relación al registro de viviendas de corta duración que es la antesala de la regulación europea, la cual apoyamos y abrazamos", afirma. Sin embargo, advierte de que la llamada Ventanilla Única Digital de Arrendamientos supone un "choque frontal con la Ley de Protección de Datos", no solo por la solicitud, sino también por la conservación y la protección de esos datos. Crespo defiende que Booking ya cuenta con un canal directo de comunicación con las autoridades para reportar establecimientos ilegales o que no cumplan la normativa. Además, cuenta con protocolos internos de verificación y con procesos de cierre inmediatos de establecimientos.

La plataforma niega haber notado un impacto en las reservas por las trabas normativas del Gobierno ni por la turismofobia creciente, pero reconoce que es un problema que "afecta a todo el sector". "La sensación de rechazo al turista no es positiva para nadie y puede generar una percepción en el exterior que no es favorable", avisa la regional manager de Booking. "Sin embargo, a día de hoy no creo que estemos en una situación alarmante", añade. Todo lo contrario. Los resultados de la plataforma correspondientes al año pasado, aún pendientes de publicarse, van camino de máximos. "2024 ha sido un año récord. Un año récord de cliente internacional, no solo de los mercados maduros, como son Reino Unido, Italia, Francia, sino también la recuperación de los mercados de larga distancia que a día de hoy también son una parte importante del total de las reservas para España", señala Crespo, que augura que 2025 también será un año "muy positivo".