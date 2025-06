Bruselas multa con 329 millones de euros a Glovo y Delivery Hero por haber formado un cártel

La Comisión Europea ha decidido imponer una multa a Glovo y Delivery Hero valorada en 329 millones de euros al considerar que las dos compañías han infringido las normas sobre Competencia de la Unión Europea al formar un cártel. Según la Comisión Europea las dos empresas de reparto de comida a domicilio compartieron información sensible que implicaba estrategias de negocio, reparto de mercados geográficos, precios, costes y características de productos. Incluso llegaron a un acuerdo para que un empleado de un compañía no pudiera ser contratado por la otra.

Según el Ejecutivo comunitario, este cártel socava la normativa comunitaria ya que reduce la capacidad de elección de los consumidores y lastra la capacidad de innovación en el sector, además de perjudicar a los empleados. Delivery Hero deberá abonar 223.285.000 euros y Glovo 105.732.000.

Bruselas considera que durante cuatro años, desde julio de 2018 a julio de 2022, las dos empresas fueron progresivamente levantando sus restricciones a la competencia hasta desembocar en su fusión. Delivery Hero tenía una participación minoritaria en Glovo desde julio de 2018, y adquirió el control exclusivo en julio de 2022. Según explican fuentes diplomáticas, nada impide la participación minoritaria en una empresa rival ni la fusión de las dos compañías pero sí que dos negocios teóricamente rivales compartan este tipo de información y en la práctica actúen como uno solo. Por eso, la multa impuesta por el Ejecutivo comunitario está circunscrita a los cuatro años antes de julio de 2022.

En julio de 2018, cuando Delivery Hero adquirió una participación minoritaria las dos compañías llegaron a un acuerdo para no contratar a los empleados del otro. Aunque en un primer momento, esta cláusula solo estaba circunscrita a ciertos trabajadores de la plantilla con puestos de alto valor estratégico, en una fase posterior se extendió a todos ellos. Posteriormente, pasaron a compartir información que implicaba el reparto de mercados geográficos, de forma que ninguna de ellas ofreciera sus servicios en dos países a la vez ni se instalara en un nuevo mercado sin consultarlo con la otra.

Delivery Hero, cuya sede está en Alemania, es una empresa actualmente presente en más de 70 países, 16 de ellos en el Espacio Económico Europeo. Glovo es, sin embargo, una empresa española con presencia en más de 20 países alrededor del mundo de los que 8 pertenecen al Espacio Económico Europeo.