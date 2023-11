CaixaBank y Sabadell descartan el plan de PSOE y Junts para volver a Cataluña: "No lo tenemos sobre la mesa"

La gran banca, que abandonó Cataluña tras el 17-O, no tiene intención de retornar su sede central y fiscal a Barcelona.Ni CaixaBank -y por tanto Criteria- ni Banco Sabadell harán ningún movimiento en este sentido. Así lo han confirmado fuentes de ambas entidades a LA RAZÓN tras el acuerdo firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que prevé abordar un plan de retorno a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otros territorios en los últimos años después de la proclamación independentista.

"El acuerdo firmado entre los dos partidos no cambia nada de lo que hemos venido diciendo desde el cambio de sede. No tenemos intención de cambiar de sede, esta opción no está sobre la mesa", explicaron fuentes de Banco Sabadell, que aseguran sentirse "muy a gusto" en Alicante.

Desde CaixaBank se han mostrado menos categóricos y se han limitado a un cauto "no hay comentarios", aunque desde que llevaron a cabo el cambio de sede de Barcelona a Valencia siempre han defendido que el traslado era una decisión "permanente" y que no se iba a producir ninguna vuelta a atrás.

Fuentes de otras grandes empresas de origen catalán con presencia en el Ibex-35 tampoco han querido posicionarse hasta conocer el alcance definitivo del acuerdo, aunque la mayoría ha defendido siempre que su situación fuera de Cataluña era irreversible. Así lo han expresado también otras fuentes empresariales, que han confirmado que, "ahora mismo", no se plantean un hipotético cambio porque "nada ha cambiado en los últimos tiempos" y el "clima que se puede generar no es propicio para ello".

Casi 4.000 empresas decidieron trasladar fuera de Cataluña sus sedes sociales a raíz de la crisis política e institucional que se desencadenó en Cataluña en octubre de 2017. Naturgy, Abertis, Cellnex, MRW, Colonial, Torraspapel, SegurCaixa, Applus+, Banca Mediolanum, Catalana Occidente, eDreams, la cooperativa Arquia Banca o Cementos Molins fueron las primeras en salir, pero no las únicas, ya que históricas compañías familiares catalanas trasladaron su domicilio social a otras comunidades, entre ellas Codorniu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern o Planeta. También, grandes corporaciones extranjeras instaladas en Cataluña decidieron dar el salto fuera de la esa comunidad autónomas, y la mayoría se trasladó a Madrid, la gran beneficiada de la diáspora, entre ellas Zurich, Allianz o Bimbo.

Únicamente, Colonial ha admitido que estudiará el plan propuesto. Así lo ha afirmado el presidente de la inmobiliaria, Juan José Brugera, que en la presentación de resultados ha comentado que "nosotros esperaremos a que salga el plan, lo estudiaremos y tomaremos decisiones en consecuencia", tras reconocer que "todavía es pronto" para conocer el alcance del acuerdo.

En el lado opuesto, la patronal Foment del Treball ha valorado de manera favorable en un comunicado "cualquier acuerdo que promueva facilitar el retorno de las empresas a Cataluña". La patronal ha recordado que su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha insistido en muchas ocasiones "en la necesidad del retorno de estas compañías porque en Cataluña es donde deben estar". En un comunicado, la patronal ha añadido que "la condición necesaria para el retorno de las empresas" a Catalunya es la suma de la estabilidad y la seguridad jurídica. Sánchez Llibre se presentó a la reelección como presidente de Foment con la intención de fomentar ese retorno de sedes sociales a Cataluña y recientemente reclamó al próximo Gobierno que garantice la estabilidad necesaria para que las empresas que trasladaron su sede en 2017 vuelvan a Cataluña.

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario y de urgencia para el próximo lunes, ante lo que califica como "grave preocupación existente en el mundo empresarial" tras el acuerdo entre PSOE y Junts. En esta reunión de urgencia, la patronal de los empresarios ha comunicado que abordará "la situación de España", tras el citado acuerdo político para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.