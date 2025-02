La candidata de México a liderar ONU Turismo cuenta con el apoyo de un centenar de líderes globales

Gloria Guevara, candidata a la Secretaría General de ONU Turismo, cuenta con el apoyo de más de un centenar de líderes globales turísticos en la elección para dirigir la institución, según ha podido saber este diario.

La carrera a la que compiten también el actual secretario general (el georgiano Zurab Pololikashvili, en el cargo desde 2018) y el griego Harry Theoharis, se decidirá a finales del próximo mes de mayo en Madrid, donde la institución tiene su sede.

La ex ministra de Turismo de México, ex presidenta del Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC) y ex asesora del ministro de Turismo de Arabia Saudí, ha recibido el apoyo de una veintena de ministros de turismo, así como de líderes de grupos hoteleros globales, empresas de tecnología, especialistas en viajes y organizaciones de inversión en su campaña para convertir la institución en la referencia mundial de la innovación y sostenibilidad del sector.

Entre los líderes empresariales que han mostrado públicamente su apoyo figuran el director general de Expedia Group, los máximos responsables de Hilton, Hyatt Hotels Corporation, Marriott International, Radisson Hospitality y Accor; los directores ejecutivos de MSC Cruceros, Trip.com y HG Hotels and Resorts; el residente de A&K Travel Group; el consejero delegado de Barceló Hotel Group, el director ejecutivo de Aeropuertos Internacionales de Dubái, el director general de Hoteles Oberoi, el CEO de Grupo Puntacana, el director general de Amadeus y el director general de Panorama, entre otros.

Chris Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton, ha remarcado que la candidatura de Guevara "impulsa políticas e iniciativas que traen mayor prosperidad a nuestra industria, pero más importante aún, a la economía global".

El director ejecutivo de American Express Global Business Travel, Paul Abbott, ha añadido que la candidata de México representa “la experiencia, las relaciones, la pasión y la trayectoria comprobada para marcar una diferencia real como Secretaria General de ONU-Turismo”.