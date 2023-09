La Casa del Rey asegura que Arabia Saudí no les informó de la inversión en Telefónica

La Casa del Rey no tuvo conocimiento previo del desembarco de Saudi Telecom (STC) en Telefónica. Aunque la Familia Real española ha mantenido tradicionalmente una buena relación con la saudí, fuentes de Zarzuela han asegurado hoy que "en la Casa de Su Majestad el Rey no se ha recibido ninguna comunicación por parte de la compañía STC informando de la operación de compra de acciones de Telefónica".

La operación, anunciada a última hora de la noche del martes, fue cocinada durante meses por STC en el más absoluto secreto. Hasta el punto de que, tal y como han reconocido el Gobierno y la propia Telefónica, no tuvieron conocimiento de la misma hasta horas antes de que STC la hiciera pública enviando un hecho relevante a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV).

Críticas de Feijóo

Este desconocimiento por parte del Ejecutivo de una operación tan relevante -STC se hará con el 9,9% de su capital y se convertirá en su principal accionista si el Ejecutivo la da el visto bueno en su totalidad- ha sido hoy criticado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. A su entender, evidencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no se entera" de lo que pasa en las empresas estratégicas españolas, aludiendo también a lo que ocurrió con Ferrovial con el traslado de su sede social a Países Bajos hace unos meses.

Al ser preguntado en una entrevista en Antena 3 expresamente si le preocupa este hecho y si compromete a una empresa estratégica como Telefónica, Feijóo ha puesto el foco en el hecho de que el Ejecutivo de Sánchez no conociese la operación. "Que el Gobierno no se entere y que no conozca un hecho trascendente en empresas estratégicas de nuestro país, pues claro que me preocupa", ha enfatizado el presidente de los populares. Así, ha insistido en que a su partido le preocupa que el Gobierno ni se enterase de la decisión que tomó hace unos meses Ferrovial ni de lo que ahora está "ocurriendo en el accionariado de Telefónica"porque, a su juicio, evidencia que "nadie considera al Gobierno un interlocutor válido para hablar con él".

Dicho esto, Feijóo ha dicho que espera y desea, como la mayoría de los españoles, que "esta toma accionarial" por parte del operador saudí "no conlleve ningún problema para la plantilla y para la españolidad de Telefónica". "Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Ahora, lo que le sorprende a todo el mundo es que el Gobierno de España no se entere de lo que pasa en las principales empresas de España", ha aseverado, para aludir de nuevo tanto a Telefónica como a Ferrovial.