Casi el 70% de los españoles recibe algún regalo en Navidad que no quiere quedarse

Estas navidades muchas familias en nuestro país han recibido regalos la noche del 24 de diciembre con la llegada de Papá Noel o con los Reyes Magos el 6 de enero. Aunque regalar año tras año se hace con la mejor de las intenciones, acertar se convierte en todo un reto para familia y amigos. Tanto es así, que aunque las familias gastan cientos de euros en estas compras, el 69% de los españoles recibe algún regalo en Navidad que no quiere quedarse, según una encuesta realizada por la aplicación de segunda mano, Milanuncios junto a Appinio.

Ante este escenario, el "regifting" o revender aquellos regalos que no nos gustan es una práctica al alza en nuestro país, ya que en vez de quedárnoslos, se elige dar una segunda vida a estos productos a cambio de un dinero extra. En este sentido, un 18% de los españoles ha vendido o se plantea vender los regalos que no quiere en el mercado de segunda mano, asevera la aplicación de segunda mano.

410 euros en regalos

Las familias en España destinaron una media de 410 euros de presupuesto a las compras de Navidad, un 36% más que el año pasado (299 euros).

Además el 31% de los encuestados afirma que ha comprado alguna vez un regalo de Navidad en una plataforma de segunda mano, sobre todo a familiares y amigos por el ahorro (46%) y la sostenibilidad (35%). De hecho, a seis de cada diez encuestados no les importa recibir regalos reutilizados.

¿Por qué los españoles revenden sus regalos de Navidad?

La ropa, los complementos y los perfumes son los regalos en los que menos aciertan los españoles. Por tanto, los artículos que más se venden después del 6 de enero son los productos textiles (40,7%) y complementos de moda (22,4%).

La mitad de los consultados afirman haber revendido los regalos que no les gustaron después de las festividades. Los motivos para vender estos obsequios es que estos no les servían o no les funcionaban bien (42%) o bien porque no le iban a dar ningún uso (37%).

¿Quiénes se equivocan a la hora de regalar?

Los regalos que menos gustan son aquellos que proceden de amigos y familiares. De hecho, los amigos fallan en sus propuestas para un 57,3% de los españoles, seguido de los padres (31,3%), los tíos (30,7%), parejas (28%), hermanos (23%) y abuelos (18%) .

“Hay una gran cantidad de regalos que se quedan guardados en un cajón sin ser utilizados nunca. Sin embargo, cada vez más personas deciden darle una segunda vida a esos productos y venderlos en aplicaciones de segunda mano. De hecho, percibimos cómo cada Navidad la población sabe valorar la vida útil de los productos que van desde tecnología hasta moda pasando por artículos de deporte. Puede suceder que un objeto no sea útil para una persona, pero sí lo es para otra persona”, explica el portavoz de Milanuncios, Íñigo Vallejo.