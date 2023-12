Los regalos que más se revenden en Navidad: amigo invisible, padres y suegros

La época navideña está marcada por una gran variedad de tradiciones en nuestro país como recibir regalos con la llegada de Papá Noel la noche del 24 de diciembre o los Reyes Magos el 6 de enero. Aunque regalar a nuestros seres queridos se hace con la mejor de las intensiones, en muchas ocasiones no se acierta. Por ello, el "regifting" o revender aquellos regalos que no nos gustan es una práctica al alza en nuestro país, ya que en vez de quedárnoslos, se elige dar una segunda vida a estos productos a cambio de un dinero extra para la cuesta de enero o cambiarlos por algo que realmente se vaya a usar.

Devolver un regalo en una tienda no es una tarea sencilla, ya que en muchos establecimientos se entrega un bono para gastar en el propio negocio, se puede perder el ticket o incluso se nos puede pasar el plazo de devolución. Por todo ello, durante las últimas navidades, la franquicia especializada en la compraventa de artículos de segunda mano, Cash Converters, registró un incremento destacable en las adquisiciones de sus productos. Los consumidores que acudieron a esta plataforma a partir del 6 de enero aumentaron considerablemente –un 5%– respecto a meses previos y también se incrementó la reventa de regalos, concretamente la compra de estos fue un 15% mayor respecto a las cifras de los meses anteriores.

El "regifting" es el vehículo elegido cada día por más gente para dar una segunda vida a los regalos que no le han gustado, y es que el 53,2% de las personas se plantea revender algún regalo si no les gusta, según un estudio de Cash Converters. Esta vía suele elegirse por más de la mitad de los encuestados para dar una segunda vida a aquellos regalos que no les han gustado y conseguir un dinero extra. No obstante, al 55,9% de los que regalan les molestaría enterarse de que sus regalos han sido revendidos.

La venta de los regalos no se produce principalmente por obtener un ahorro, ya que solo una de cada cinco personas ahorró la cantidad obtenida en Navidad pese a la subida de precios y la pérdida de poder adquisitivo. En esta línea, la mitad de los encuestados confesó haber adquirido un capricho en el mercado de segunda mano tras el "regifting".

Pero, ¿de quiénes son esos regalos que se revenden? "El amigo invisible gana por goleada", explica esta plataforma. Los compañeros de trabajo o grupos de amigos que juegan a esta famosa tradición navideña no suelen acertar a la hora de regalar, ya que casi el 40% de los regalos de este juego se revenden, tal y como lo releva este estudio. A este le siguen de cerca los regalos de los padres (20,9%) y de los suegros (17,7%).

Asimismo, en estas plataformas de segunda mano los regalos más revendidos son principalmente videojuegos y consolas (26,3%), teléfonos móviles (21,9%) y productos informáticos (17,8%).