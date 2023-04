La cesta de la compra lleva seis meses subiendo más del 15%

El cotidiano e indispensable gesto de llenar la nevera se ha convertido en un objetivo complicado de realizar para millones de hogares, que ven como hacer la compra sale cada vez más caro. Solo en el último mes, el precio de los alimentos se ha incrementado un 1,1%, lo que deja en evidencia que las medidas tomadas por el Gobierno para poner freno a esta desaforada carrera no están siendo efectivas, pese a que desde el ministerio económico de Nadia Calviño se insiste en que la inflación en España es la más «más baja» de la Unión Europea. Esto puede aplicarse al IPC general, que se ha reducido 2,7 puntos por debajo del indicador de febrero, hasta el 3,3% respecto a hace un año –cuando la guerra de Ucrania impactó de lleno en los precios–, pero no es posible hacerlo ni con la inflación subyacente –que no tiene en cuenta los alimentos ni los productos energéticos–, que se ha situado en el 7,5% –4,2 puntos por encima del IPC general y en su valor más alto en más de 40 años–, ni con el IPC de los alimentos, que está en el 16,5%, con apenas una imperceptible décima de alivio respecto al mes pasado, por las cuatro décimas que lo hizo la inflación general.

Un golpe al bolsillo de los hogares que han visto como la cesta de la compra encadena ya un año encareciéndose a doble dígito, 12 meses por encima del 10%, y los últimos seis meses por encima del 15%, sin que ninguna de las medidas tomadas por el Ejecutivo haya surtido efecto para ver alguna bajada relevante, incluida la intervención sobre el IVA de la mayoría de los productos, que apenas ha tenido incidencia.

De este modo, los precios de los productos de primera necesidad se mantienen en niveles récord, inéditos desde el comienzo de la serie, en enero de 1994. Un comportamiento que se debe, principalmente, al incremento de los costes sufridos en todas las líneas de la cadena alimentaria. Leche, queso, huevos, aceite, azúcar, vegetales o la carne y el pescado han multiplicado su coste desde 2021. Prácticamente todos los alimentos han mantenido o elevado su precio durante el último mes, destacando por encima del resto el incremento de las legumbres y las hortalizas frescas, que se elevaron de golpe un 5,7%, y de la carne de cerdo, que lo hizo un 4,5%, para acumular una subida mensual de los alimentos –de marzo respecto a febrero– del citado 1,1%. Únicamente registraron unos mínimos descensos la carne de ovino (-0,4%) y las frutas frescas (-0,2%). Solo los aceites comestibles que no son de oliva tuvieron una bajada significativa, del 2,9%. Una tendencia que se repite de forma calcada si la estadística se toma sobre el último año, con todos los componentes principales de la compra básica con subidas exponenciales, las más importantes sobre el azúcar (50,4%), la mantequilla (37,7%), el aceite de oliva (32,1%), la leche (30,4%), las legumbres y hortalizas (27,8%), los huevos (24,5%) o los cereales (22,8%), y sin que haya habido descensos en algún alimento.

IPC de los alimentos marzo 2023 Antonio Cruz La Razón

La mayoría de los productos con el IVA eliminado o reducido este año subieron de precio desde que en enero entró en vigor esta medida. Los únicos que se han abaratado durante los primeros tres meses del año respecto al mismo periodo de 2022 son los aceites comestibles (-11,2%), las pastas alimenticias y el cuscús (-2,9%), las harinas y otros cereales (-2%), y las legumbres y hortalizas congeladas (-1,8%).

Las legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas han experimentado las mayores subidas de precio tanto en tasa mensual (5,7%) como desde enero, del 17,7% respecto al mismo periodo del año anterior. En comparación con marzo de 2022, el aceite de oliva fue el producto con el IVA reducido que más se ha encarecido (32,1%), seguido de la leche entera (30,8%) y la leche desnatada (+30,3%), y ya a más distancia, pero también con impulsos significativos por la importancia del producto en los hogares, destacan los incrementos en las legumbres y hortalizas (17,7%), agua mineral (7,1%), los preparados alimenticios (6,6%), la carne de cerdo (5,9%), el café (4,3%), los cereales (4%) o las patatas (2,5%).

El IPC subió en marzo en todas las comunidades autónomas, de forma destacada en País Vasco (0,6%) y Asturias (0,5%), y subieron los precios igual que la media nacional (0,4%) en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Melilla. Por debajo se situaron Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja –todas ellas con una subida del 0,3%–, Baleares, Canarias y Ceuta, con un 0,2% cada una y, en menor medida, Navarra y Aragón (0,1%). En términos interanuales, los precios se incrementaron más, además de en Canarias (4,6%) y en Melilla (4,9%) y Ceuta (4,5%), en Andalucía (3,9%), Murcia (3,8%), Asturias y La Rioja (3,6%), Navarra (3,5%), Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia (3,4%) y País Vasco (3,3%). Menos que la media (3,3%) la inflación avanzó en Cantabria (3,2%), Cataluña (3,1%), la Comunidad Valenciana (3,0%), Extremadura (2,9%), Aragón (2,7%) y Madrid (2,6%).

El Ministerio de Asuntos Económicos prefiere ver el vaso medio lleno, pese a que España se mantiene entre los países con la mayor subida en el último año. Por ejemplo Francia tiene una inflación más baja que la española, del 15,9%. Pese a ello, prefirieron destacar el «buen comportamiento» de los precios de la electricidad. «Esta menor inflación está favoreciendo la competitividad de las empresas españolas, como ponen de manifiesto las ganancias de cuota de mercado y el aumento de las exportaciones de bienes y servicios, incluso en el complejo contexto económico internacional», insistieron. Pero la realidad es que a las familias les cuesta casi un 16% más que hace un año ir a la compra, la factura más alta desde 1986.