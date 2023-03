Cheque familiar: en qué consiste y cómo acceder a esta ayuda de 1.200 euros

Las familias numerosas tienen ciertas ventajas fiscales a la hora de hacer la declaración de la Renta, una de ellas es la deducción estatal por familia numerosa, conocida popularmente como "cheque familiar". Esta deducción minora la cuota diferencial como lo hace la deducción por maternidad, recientemente ampliada a prácticamente todas las madres, y se aplica tanto si la Renta sale a pagar como a devolver, reduciendo en todos los casos el pago de impuestos. Esto es todo lo que necesitas saber.

Importe de la deducción

El importe máximo es de 1.200 euros anuales (100 euros al mes) con un incremento del 100% (hasta 2.400 euros) para familias numerosas de categoría especial.

A partir de IRPF 2018 por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa, que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, los importes anteriores se pueden incrementar hasta 600 euros anuales.

Puede haber más de una persona con derecho a la deducción por la misma familia numerosa. En este caso, el importe se prorrateará entre todas, por partes iguales, salvo que cedan el derecho a una de ellas que será la que perciba íntegramente el importe de la deducción.

Quién puede beneficiarse

Puedes aplicar esta deducción:

-Si eres un ascendiente o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una familia numerosa y, cumples uno o varios de los siguientes requisitos:

1.Realizas una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estés dado de alta en la Seguridad Social o Mutualidad.

2.Percibes prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del desempleo.

3.Percibes pensiones abonadas por la Seguridad Social o por Clases Pasivas.

4. Eres un profesional no integrado en el RETA y percibes, de las mutualidades de previsión alternativas, prestaciones análogas a las anteriores.

Podrás acreditar que formas parte de una familia numerosa con el título oficial de familia numerosa o por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Y hay que tener en cuenta que esta deducción es incompatible con la deducción por ascendiente con dos hijos separado o sin vínculo matrimonial.

Cómo hacer efectiva la deducción por familia numerosa

Puedes hacerla efectiva:

-Presentando la declaración de IRPF. Si tu cuota es positiva resta de esta el importe de la deducción e ingresa o solicita la devolución de la diferencia. En cambio, si tu cuota diferencial es cero o negativa solicita la devolución que resulta de tu declaración.

-O bien solicitando, cuando cumplas los requisitos, el abono anticipado. En este caso, no podrás minorar el importe de la deducción de la cuota diferencial que resulte de tu declaración de IRPF, pero no te olvides de declararlo.

Cobro y regularización del abono anticipado

El abono anticipado lo percibirás mensualmente mediante transferencia a la cuenta indicada en la solicitud. En el caso de cesión del derecho el importe lo percibirá íntegramente la persona a la que se le haya cedido.

Si el abono anticipado percibido es mayor que la deducción a la que tienes derecho regulariza esta situación:

-Si estás obligado a declarar, en la declaración de IRPF del ejercicio en el que lo hayas percibido.

-Si no estás obligado a declarar, presentando e ingresando con el Modelo 122 las cantidades percibidas de más. Tienes de plazo desde que lo percibes hasta que finaliza el plazo para presentar la declaración de IRPF de ese ejercicio.

Si el abono anticipado percibido es menor que la deducción a la que tienes derecho regulariza esta situación, tanto si estás obligado a declarar como si no lo estás, en la declaración de IRPF del ejercicio en el que lo hayas percibido.

Solicitud y cesión del abono anticipado

Lo puedes solicitar:

-Si trabajas por cuenta propia o ajena por cada uno de los meses en los que estés dado de alta en la Seguridad Social o Mutualidad y cotices los siguientes plazos:

1. Con contrato a jornada completa, en alta al menos quince días de cada mes, en el Régimen general o en los Regímenes especiales de la Minería del Carbón y de los Trabajadores del Mar.

2. Con contrato a tiempo parcial con jornada de, al menos, el 50% de la ordinaria en la empresa, en cómputo mensual, en alta todo el mes si estás en los regímenes del punto anterior.

3. Por cuenta ajena en alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y habiendo optado por bases diarias de cotización, al menos, diez jornadas reales en dicho período.

4. En los restantes Regímenes especiales de la Seguridad Social o mutualidades alternativas a la Seguridad Social, en alta durante quince días en el mes.

-Si cobras una prestación contributiva y asistencial del sistema de protección del desempleo o una pensión de la Seguridad Social o Clases Pasivas por cada uno de los meses en los que la percibas.

¿Cómo se solicita? Modelo 143

Presenta el modelo 143 para:

1. Solicitar el abono anticipado. Hazlo a partir del momento en el que cumplas los requisitos.

La solicitud puede ser:

-Individual: sólo hay una persona con derecho a la deducción o, hay más de una persona con derecho a la deducción por la misma familia numerosa y, cada una de ellas solicita el abono que le corresponde.

-Colectiva: hay más de una persona con derecho a la deducción por la misma familia numerosa y todas ceden su derecho a favor de una de ellas. Debéis indicar como primer solicitante a la persona que cumpla, en el momento de presentar la solicitud, todos los requisitos. Esta será la que reciba íntegramente el abono anticipado.

No tienes que presentar una nueva solicitud cada año salvo que quieras cambiar de modalidad individual a colectiva o viceversa. En este caso, preséntala en el mes de enero.

2. Comunicar variaciones que afectan al cobro anticipado o si incumples alguno de los requisitos necesarios para percibirlo. Tienes 15 días naturales desde que se producen estas situaciones para comunicarlo.

¿Cómo se cede el derecho?

-Si has presentado una solicitud de abono anticipado colectiva el derecho se entenderá cedido a favor del primer solicitante. Este deberá consignar, en la declaración de IRPF, la totalidad del abono anticipado percibido.

-Si has presentado una solicitud de abono anticipado individual y quieres ceder el derecho hazlo en la declaración de IRPF. El derecho se entenderá cedido a quien aplique la deducción en su declaración.

-Si no estás obligado a declarar, no has presentado una solicitud de abono anticipado colectiva y quieres ceder el derecho presenta, en el mismo plazo de presentación de la declaración de renta, el Modelo 121.