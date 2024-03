La CNMV aprecia "deficiencias relevantes" en las cuentas de Grifols pero no le obliga a reformularlas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM) ha publicado los resultados de la investigación abierta a la compañía farmacéutica Grifols y a pesar de que no ha identificado "errores significativos" en las cuentas anuales de la firma, sí que ha hallado deficiencias relevantes en el detalle y exactitud de los desgloses y notas explicativas que soportan la información financiera en algunos ejercicios y la presentación de las llamadas medidas alternativas del rendimiento, en particular el beneficio bruto de explotación (ebitda) y la ratio entre deuda y ebitda. Por ello, el supervisor ha instado a la compañía a que publique, en un plazo de quince días, un detalle del Ebitda y de las deudas financieras netas, a 31 de diciembre de 2023 y 2022, de aquellas entidades más relevantes donde existan participaciones no controladas, al objeto de que un inversor pueda calcular la ratio de apalancamiento considerando, o excluyendo, el Ebitda y la deuda que corresponde a la participación en sus dependientes.

La CNMV abrió una investigación después de que el 9 de enero el fondo bajista Gotham City Research publicase un informe que contenía varias manifestaciones en relación con la calidad de la información financiera y de gobierno corporativo de Grifols. El fondo acusaba a la compañía de hemoderivados de haber falseado sus cuentas, en particular la deuda reportada y el ebitda, y aseguraba que el valor de sus acciones era cero.

Tras su análisis, el organismo regulador ha emitido una conclusión "general", que es que según las pesquisas que ha realizado "no se han identificado errores significativos en las magnitudes cuantitativas de los estados financieros principales" entre los ejercicios 2018 y 2022, aunque sí ha hallado las "deficiencias relevantes" antes citadas.

Visto bueno a la deuda

La CNMV tampoco ha encontrado "evidencias que permitan concluir que el endeudamiento financiero reflejado por Grifols en sus estados financieros anuales consolidados no se corresponde con la realidad".

En cualquier caso, el supervisor afirma que "no identifica actualmente la necesidad de llevar a cabo reformulación alguna de las cuentas de Grifols" ni tampoco se plantea imponerle sanción alguna.

De esta forma, la CNMV respalda el visto bueno que dio la consultora KPMG a las cuentas de Grifols el pasado 8 de marzo, cuando la compañía presentó su resultado financiero auditado por esta consultora.

Sobre la conducta de Gotham, asegura que "ha realizado varias actuaciones de supervisión" pero no ha abordado hasta ahora una "evaluación en profundidad de las eventuales responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de su actuación y sus obligaciones con respecto a la normativa de abuso de mercado, lo cual se dirimirá con posterioridad".

Tras la publicación del informe, Grifols ha asegurado que se compromete a mejorar su transparencia y a ampliar los desgloses de su información financiera siguiendo las recomendaciones del regulador. Del mismo modo, la compañía ha valorado positivamente el informe de la CNMV ya que, a su juicio, concluye que el endeudamiento financiero reflejado en los estados financieros de Grifols se corresponde con la realidad.