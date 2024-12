¿Cómo se actualizarán las rentas del alquiler en 2025?

Aunque la Ley de Vivienda lleva en funcionamiento desde mayo de 2023 traerá novedades para el próximo año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) sacará a lo largo de este mes de diciembre el nuevo índice que regirá a partir de 2025 la actualización anual de los contratos de alquiler, dando cumplimiento así a la disposición adicional undécima de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Esta disposición de la Ley de Vivienda establece que el INE definirá, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, que se fijará como límite con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento.

De esta manera, se creará un nuevo mecanismo para actualizar la renta anual de los contratos de alquiler, que este año ha estado limitada de manera extraordinaria al 3% por el incremento de los precios derivados de la guerra de Ucrania, y en 2022 y 2023 estuvo topada al 2% por el mismo motivo.

En concreto, siempre y cuando el contrato de arrendamiento incluya una cláusula que especifique que la renta del piso se actualizará, el casero podrá modificar el precio cada vez que el contrato cumpla un año. Antes, esta actualización se hacía con la inflación (IPC) registrada dos meses antes de acabar el contrato, ya que el cambio de precio, al alza o a la baja, se debe comunicar con un mes de antelación al vencimiento del contrato.

Sin embargo, con la Ley de Vivienda, la actualización de la mensualidad no puede superar el resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que publica el Instituto Nacional de Estadística cada mes y que está topado al 2% en 2023, al 3% en 2024 y a partir de 2025 el incremento dependerá de un nuevo índice que está preparando el INE.

Eso sí, si la inflación baja por debajo de estas tasas (cerró noviembre en el 2,4%), los alquileres se actualizarán con el IPC, al menos este es el criterio que se aplica este año. De cara a 2025, aún no se sabe en qué consistirá y como se aplicará el nuevo índice alternativo al IPC y al Índice de Garantía de Competitividad para actualizar las rentas de alquiler, aunque en apenas unos días se podrán conocer todos los detalles y los expertos podrán valorar si ayudará a estabilizar las subidas del alquiler.