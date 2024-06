Como un cohete en impuestos

Dice Sánchez que vamos como una moto, como un cohete, y es verdad, sobre todo en materia de deuda, déficit e impuestos. La economía crece porque se endeuda. Eso es un crecimiento relativo, matizable, más bien falso, porque es apenas pan para hoy. El presupuesto del Estado no lo cuadra la señora Montero ni a palos, con lo que el déficit también va disparado, como una bala. Aunque en lo que superamos a todo el mundo es en materia impositiva. Nos podemos ir agarrando, porque una vez que pasen las elecciones europeas, amén de lo que ya nos tenían anunciado, autovías incluidas, no espera mucho más aún: tasas por las nubes para gravar el lujo, la huella de carbono, la carne, las herencias, amén de otra de vuelta de tuerca a la banca, a las eléctricas y a las grandes fortunas. Lo que se les ocurra. Populismo que no falte, e impuestos tampoco.

De freírnos con la presión fiscal saben bastante Sánchez y Montero, y la vicepresidenta, además, de marear a los ciudadanos a través de la Agencia Tributaria. Dice Ignacio Ruiz Jarabo que hemos llegado al máximo histórico de reclamaciones y recursos contra la Hacienda pública (230.000 en 2022), y que cada día la AEAT produce 400 casos de personas perjudicadas, a las que se ocasiona un daño sin precedentes. Está en la memoria de los Tribunales Económico Administrativos. Nada menos que 400 actos administrativos ilegales diarios. Y como la Agencia cobra intereses desde que comienza el litigio, la mayoría prefiere pagar y no litigar. Luego los perjudicados son más. En esto más bien vamos como un petardo.